“Doc en Leyes”: el abogado Agustín Curia explicó qué son las sucesiones y cómo se realizan

En una nueva edición de la columna “Doc en Leyes” de Patas Arriba, recibimos en el estudio al abogado Agustín Curia Mat. 9171, integrante del Estudio Jurídico Cattani Curia y Asociados, quien brindó una clara explicación sobre uno de los temas legales más consultados: las sucesiones.

Durante la charla, Curia explicó que una sucesión es el proceso legal que se inicia tras el fallecimiento de una persona, con el objetivo de determinar quiénes son sus herederos y cómo se distribuyen sus bienes. Este trámite puede incluir propiedades, vehículos, dinero, derechos y también deudas, ya que los herederos no solo reciben activos, sino que también asumen las obligaciones del fallecido, dentro de ciertos límites.

El abogado detalló que el proceso sucesorio puede realizarse de manera testamentaria, cuando existe un testamento válido, o intestada, que es la más común en Argentina, cuando no hay testamento y la ley establece quiénes heredan. En estos casos, el orden de herederos está determinado por el Código Civil y Comercial, priorizando a los descendientes (hijos), luego ascendientes (padres) y el cónyuge, entre otros.

Además, señaló que para iniciar una sucesión es necesario contar con cierta documentación básica, como el acta de defunción, partidas que acrediten el vínculo (nacimiento o matrimonio) y datos sobre los bienes a declarar. El trámite se realiza ante un juez y, si bien puede variar en tiempos, suele extenderse varios meses dependiendo de la complejidad del caso y de la existencia o no de conflictos entre herederos.

Curia también destacó la importancia de iniciar este proceso a tiempo, ya que permite regularizar la titularidad de los bienes, evitar inconvenientes legales a futuro y posibilitar su venta o administración. Asimismo, recomendó asesorarse con un profesional para llevar adelante el trámite de forma correcta y ordenada.

De esta manera, la columna volvió a acercar conceptos legales a la comunidad, brindando herramientas útiles para comprender situaciones que forman parte de la vida cotidiana.