El Certamen Santafesino de Karting pasó por María Juana con 152 kartings y definió sus principales posiciones

El pasado fin de semana, el circuito “Atilio Serre” de María Juana volvió a recibir al Certamen Santafesino de Karting, que disputó la novena y anteúltima fecha de la temporada 2026.

La competencia reunió a 152 kartings y tuvo una importante presencia de pilotos de Rafaela, María Juana y distintas localidades de la región, en una jornada clave dentro de la definición de los campeonatos.

Uno de los grandes protagonistas del fin de semana fue Rodrigo González, de Sa Pereira, quien volvió a imponerse en Varilleros Pesados. El piloto atraviesa un momento destacado en el certamen y, por cuarta competencia consecutiva, consiguió completar una jornada perfecta, quedándose con la pole position, su serie y la final.

También hubo buenas actuaciones regionales en distintas divisionales. En Kayak Promocional, Tomás Dalmazzo terminó tercero y Emanuel Ramírez fue cuarto, mientras que varias de las categorías volvieron a mostrar finales muy competitivas.

La fecha en María Juana dejó así prácticamente definido el escenario de cara a la última competencia del año, que será la encargada de cerrar los Play Off y definir los campeonatos de las distintas divisionales.

Los resultados finales

Kayak Graduados

Tomás Bernuzzio Agustín Werlen Bruno Monticone Leonardo Amadío Sebastián Vilosio Agustín Aiassa Federico Ulrich Guido Ferrero Martín Vallero Juan Roggiani

110cc Pre Junior – Escuela

Ángel Angeloni Tomás Monetti Felipe Boschetto Benjamín Lagger Gino Buzzi Astor Masut Amador Manías Juan Lenzi Vitto Gagliardo Simón Linguetti

150cc Varilleros Livianos

Ignacio Junco Alexandro Vercelli Gerónimo Imhoff Pablo Calcaterra Laureano Battista Nahuel Sánchez Sebastián Mondino Agustín Aiassa Emanuel Barbero Juan Kuchen Jonatan Schwant Emiliano Quagliotti

4T Junior

Uriel Pfenning Nicolás Scatizza Ignacio Rossi Martín Sosa Lautaro Trotti Francisco Muller Thiago Franca Lucas Yori Máximo Ghirotti

Multimarca Pesados

Juan Viñolo Martín Botta Martín Gino Cristian Vaira Fabián Stegmayer Rodrigo González Iván Kurdunn Luis Piersimoni Rodrigo Morano Matías Ferrari Ezequiel Pecantet

Varilleros Junior

Lucas Yori Francisco Muller Máximo Girotti Lautaro Trotti Thiago Franca Ignacio Rossi

4T Senior

Fernando Vagliente Damián Linguetti Federico Bacci Luis Piersimoni Gabriel Sangalli Lucas Gaido José Giusano Raúl Vietto Nicolás Raviolo Daniel Blatter

Multimarca Livianos

Gerónimo Imhoff Elías Muller Ignacio Bella Juan Carusillo Nicanor Víttori Emanuel Vaschetto Alexandro Vercelli Sebastián Vilosio Tomás Bernuzzio Nahuel Sánchez Nicolás Guevara Ezequiel Pecantet

Kayak Promocional

Francisco Rossi Simón Galanzino Tomás Dalmazzo Emanuel Ramírez Emiliano Capellino Agustín Garetto Facundo Vietto Agustín Quevedo Lucas Combina Martín Giménez

Varilleros Pesados

Rodrigo González Facundo Operto César Vigano Germán Aimar Federico Ulrich Tomás Lavalle Miguel Comelli Santiago Peter Andrés Strada Iván Kurdunn Hernán Carignano

Libre Internacional

Juan Carusillo Cristian Vaira Tomás Brezzo Agustín Comba Martín Gino Rodrigo Mosca Marcelo Fenoglio Nicolás García Brian Mussa Joaquín Linke

Con la novena fecha ya disputada, el Certamen Santafesino de Karting se prepara para su cierre de temporada. La décima y última fecha se correrá los días 8 y 9 de noviembre en el circuito “Raúl Caligaris” de Ramona, donde quedarán definidos los campeones de las distintas categorías.