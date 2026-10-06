El Certamen Santafesino de Karting pasó por María Juana con 152 kartings y definió sus principales posiciones

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El pasado fin de semana, el circuito “Atilio Serre” de María Juana volvió a recibir al Certamen Santafesino de Karting, que disputó la novena y anteúltima fecha de la temporada 2026.

La competencia reunió a 152 kartings y tuvo una importante presencia de pilotos de Rafaela, María Juana y distintas localidades de la región, en una jornada clave dentro de la definición de los campeonatos.

Uno de los grandes protagonistas del fin de semana fue Rodrigo González, de Sa Pereira, quien volvió a imponerse en Varilleros Pesados. El piloto atraviesa un momento destacado en el certamen y, por cuarta competencia consecutiva, consiguió completar una jornada perfecta, quedándose con la pole position, su serie y la final.

También hubo buenas actuaciones regionales en distintas divisionales. En Kayak Promocional, Tomás Dalmazzo terminó tercero y Emanuel Ramírez fue cuarto, mientras que varias de las categorías volvieron a mostrar finales muy competitivas.

La fecha en María Juana dejó así prácticamente definido el escenario de cara a la última competencia del año, que será la encargada de cerrar los Play Off y definir los campeonatos de las distintas divisionales.

Los resultados finales

Kayak Graduados

  1. Tomás Bernuzzio
  2. Agustín Werlen
  3. Bruno Monticone
  4. Leonardo Amadío
  5. Sebastián Vilosio
  6. Agustín Aiassa
  7. Federico Ulrich
  8. Guido Ferrero
  9. Martín Vallero
  10. Juan Roggiani

110cc Pre Junior – Escuela

  1. Ángel Angeloni
  2. Tomás Monetti
  3. Felipe Boschetto
  4. Benjamín Lagger
  5. Gino Buzzi
  6. Astor Masut
  7. Amador Manías
  8. Juan Lenzi
  9. Vitto Gagliardo
  10. Simón Linguetti

150cc Varilleros Livianos

  1. Ignacio Junco
  2. Alexandro Vercelli
  3. Gerónimo Imhoff
  4. Pablo Calcaterra
  5. Laureano Battista
  6. Nahuel Sánchez
  7. Sebastián Mondino
  8. Agustín Aiassa
  9. Emanuel Barbero
  10. Juan Kuchen
  11. Jonatan Schwant
  12. Emiliano Quagliotti

4T Junior

  1. Uriel Pfenning
  2. Nicolás Scatizza
  3. Ignacio Rossi
  4. Martín Sosa
  5. Lautaro Trotti
  6. Francisco Muller
  7. Thiago Franca
  8. Lucas Yori
  9. Máximo Ghirotti

Multimarca Pesados

  1. Juan Viñolo
  2. Martín Botta
  3. Martín Gino
  4. Cristian Vaira
  5. Fabián Stegmayer
  6. Rodrigo González
  7. Iván Kurdunn
  8. Luis Piersimoni
  9. Rodrigo Morano
  10. Matías Ferrari
  11. Ezequiel Pecantet

Varilleros Junior

  1. Lucas Yori
  2. Francisco Muller
  3. Máximo Girotti
  4. Lautaro Trotti
  5. Thiago Franca
  6. Ignacio Rossi

4T Senior

  1. Fernando Vagliente
  2. Damián Linguetti
  3. Federico Bacci
  4. Luis Piersimoni
  5. Gabriel Sangalli
  6. Lucas Gaido
  7. José Giusano
  8. Raúl Vietto
  9. Nicolás Raviolo
  10. Daniel Blatter

Multimarca Livianos

  1. Gerónimo Imhoff
  2. Elías Muller
  3. Ignacio Bella
  4. Juan Carusillo
  5. Nicanor Víttori
  6. Emanuel Vaschetto
  7. Alexandro Vercelli
  8. Sebastián Vilosio
  9. Tomás Bernuzzio
  10. Nahuel Sánchez
  11. Nicolás Guevara
  12. Ezequiel Pecantet

Kayak Promocional

  1. Francisco Rossi
  2. Simón Galanzino
  3. Tomás Dalmazzo
  4. Emanuel Ramírez
  5. Emiliano Capellino
  6. Agustín Garetto
  7. Facundo Vietto
  8. Agustín Quevedo
  9. Lucas Combina
  10. Martín Giménez

Varilleros Pesados

  1. Rodrigo González
  2. Facundo Operto
  3. César Vigano
  4. Germán Aimar
  5. Federico Ulrich
  6. Tomás Lavalle
  7. Miguel Comelli
  8. Santiago Peter
  9. Andrés Strada
  10. Iván Kurdunn
  11. Hernán Carignano

Libre Internacional

  1. Juan Carusillo
  2. Cristian Vaira
  3. Tomás Brezzo
  4. Agustín Comba
  5. Martín Gino
  6. Rodrigo Mosca
  7. Marcelo Fenoglio
  8. Nicolás García
  9. Brian Mussa
  10. Joaquín Linke

Con la novena fecha ya disputada, el Certamen Santafesino de Karting se prepara para su cierre de temporada. La décima y última fecha se correrá los días 8 y 9 de noviembre en el circuito “Raúl Caligaris” de Ramona, donde quedarán definidos los campeones de las distintas categorías.

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