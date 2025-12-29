El Club Atlético María Juana firmó convenios con gremios y entidades para la temporada de pileta 2025/2026

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Jorge Dalmasso, miembro de la Sub Comisión de la Pileta del Club Atlético María Juana, quien brindó detalles sobre la firma de importantes convenios de cara a la temporada de verano 2025/2026 del natatorio del C.A.M.J.

Dalmaso explicó que el club concretó acuerdos con distintos gremios y sindicatos, lo que permitirá que numerosos afiliados accedan a beneficios especiales para disfrutar de la pileta durante la próxima temporada. Estos convenios representan un fuerte respaldo institucional y facilitan el acceso al natatorio a más familias de la región.

Entre las entidades que ya firmaron convenio se encuentran el Sindicato de Luz y Fuerza – Seccional Rafaela, URGANA (Unión de Recibidores de Granos) y CAUD5 – Colegio de Arquitectos, ampliando así el alcance de la propuesta del club.

Desde la Sub Comisión destacaron que estos acuerdos forman parte de un trabajo sostenido para fortalecer el natatorio del Club Atlético María Juana, mejorar los servicios y promover un espacio de recreación y encuentro para socios, afiliados y la comunidad en general.

La entrevista completa puede escucharse en La Mañana de Comunicándonos, donde Jorge Dalmaso brindó más detalles sobre la organización de la temporada y los beneficios previstos para este nuevo verano.