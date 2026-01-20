El Club Atlético María Juana presentará su plantel 2026 con una cena y homenaje a los ascensos históricos

En la mañana de la radio dialogamos con Gerardo Meroi, integrante de la Subcomisión de Fútbol del Club Atlético María Juana, quien brindó detalles sobre la cena presentación del plantel 2026, un evento que promete convertirse en uno de los momentos destacados del inicio de la nueva temporada deportiva.

La actividad se llevará a cabo el viernes 23 de enero de 2026, a partir de las 21:00 horas, en el Nuevo Estadio Cubierto, y será organizada por la Subcomisión de Fútbol de Mayores. Durante la noche se realizará la presentación oficial del Cuerpo Técnico 2026 y de los planteles superiores, marcando formalmente el comienzo de un nuevo año para el fútbol del “Chupaleche”.

El evento tendrá además un fuerte contenido emotivo, ya que se realizará un agasajo especial a los jugadores que formaron parte de los planteles que lograron ascensos históricos con la camiseta del club. Serán reconocidos los protagonistas de los ascensos de los años 1989, 1997, 2004 y 2021, en una muestra de gratitud y reconocimiento a quienes dejaron una huella imborrable en el fútbol local.

Durante la entrevista, Meroi invitó a toda la comunidad a participar de esta cena, remarcando la importancia de acompañar al club y compartir una noche especial que celebra el pasado, el presente y el futuro del Club Atlético María Juana.

Las tarjetas pueden encargarse a jugadores o a integrantes de la Subcomisión de Fútbol, o bien comunicándose a los teléfonos 3406 458379 y 3406 471399. Será una excelente oportunidad para dar la bienvenida al nuevo año deportivo y continuar apoyando al querido “Chupaleche”.