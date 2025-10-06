El Ensamble Infanto Juvenil Nelson Pautasso representó a María Juana en el XXXI Encuentro de Bandas y Orquestas en Cañada Rosquín

El Ensamble Infanto Juvenil Nelson Pautasso de María Juana participó del XXXI Encuentro de Bandas y Orquestas realizado en la localidad de Cañada Rosquín, llevando su música y talento a un evento que reunió a agrupaciones de toda la región.

Bajo la dirección de sus profesores, los y las jóvenes integrantes del ensamble ofrecieron una hermosa selección de canciones, que fueron el deleite del público presente. Con entusiasmo, compromiso y pasión, representaron una vez más a nuestra comunidad en un espacio que celebra la cultura, la educación musical y el trabajo colectivo.

Desde el Área de Cultura Comunal expresaron su orgullo por el crecimiento constante del ensamble, que continúa destacándose y dejando en alto el nombre de María Juana en cada presentación regional.

Además, aprovecharon la oportunidad para invitar a toda la comunidad al Encuentro de Bandas y Orquestas que se realizará en María Juana el sábado 18 de octubre, donde el Ensamble Nelson Pautasso será anfitrión. El evento tendrá lugar en las instalaciones de la Sociedad Italiana y promete ser una jornada llena de música, emoción y encuentro.