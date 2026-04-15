El equipo de New Com News Stars del Club Atlético María Juana participó de un encuentro regional

El equipo de Newcom News Stars del Club Atlético María Juana formó parte del 1° Encuentro Regional de Newcom para personas mayores, desarrollado en La Esquina Encendida, en una jornada que combinó deporte, integración y participación.

El evento contó con una gran convocatoria, reuniendo a más de 200 jugadores y jugadoras que representaron a 17 instituciones de 11 localidades de la provincia. La actividad reflejó el crecimiento de esta disciplina y el entusiasmo que generan estos espacios destinados a adultos mayores.

Durante la jornada se vivieron momentos de camaradería y recreación, donde el objetivo principal fue compartir y disfrutar del deporte, más allá de la competencia.

Este tipo de propuestas continúan promoviendo la actividad física, la inclusión y el fortalecimiento de vínculos sociales, generando nuevas oportunidades para que las personas mayores se mantengan activas y participen en encuentros a nivel regional.