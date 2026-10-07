El INTA Rafaela abrió una nueva edición de su Experiencia Educativa con estudiantes y docentes

La Estación Experimental Agropecuaria INTA Rafaela puso en marcha una nueva edición de “Experiencia Educativa INTA”, una propuesta que durante esta semana reúne a estudiantes y docentes de distintos niveles para acercarlos a la ciencia, la tecnología, la producción agropecuaria y el cuidado del ambiente.

La apertura contó con la participación de la directora de la Estación Experimental Rafaela, María Eugenia Carrizo; el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras; el senador provincial Alcides Calvo; el diputado provincial Omar Perotti; concejales de Rafaela y representantes de distintas instituciones educativas y productivas.

El programa propone distintas actividades vinculadas con la cadena láctea, una de las principales actividades productivas de la región. La agenda incluye las Jornadas Escolares destinadas a estudiantes de 4.º grado, el Encuentro de Escuelas Agrotécnicas y el Seminario de Producción Lechera, dirigido a estudiantes universitarios.

De esta manera, la iniciativa busca generar un vínculo directo entre el ámbito educativo y una actividad productiva con fuerte presencia en el departamento Castellanos. A través de recorridas, charlas y actividades prácticas, los participantes pueden conocer de cerca los procesos vinculados con la producción de alimentos y el trabajo científico que se desarrolla en torno a ellos.

Durante la jornada inaugural, Alcides Calvo entregó a las autoridades del INTA Rafaela la Declaración de Interés de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe para esta propuesta educativa. Además, realizó un aporte económico para acompañar el desarrollo de las actividades.

El acompañamiento se produjo en un contexto particularmente complejo para el organismo, que atraviesa dificultades presupuestarias y un escenario de incertidumbre respecto de su funcionamiento y de sus capacidades de investigación y extensión.

“Este tipo de jornadas son una verdadera extensión de la escuela, porque permiten que los estudiantes conozcan de cerca una realidad que muchas veces está detrás de lo que consumimos todos los días”, señaló Calvo.

El senador destacó además la importancia de acercar a las nuevas generaciones al conocimiento de los procesos productivos y remarcó el papel que cumple el INTA en la generación y transferencia de conocimientos hacia el sector agropecuario.

“Es una oportunidad para despertar inquietudes, conocer cómo se producen los alimentos y comprender el valor que tiene el campo para nuestra región”, sostuvo.

En ese sentido, Calvo manifestó su respaldo a la institución frente al momento que atraviesa: “Sabemos que atraviesa un momento difícil y estamos convencidos de la importancia de su trabajo. Desde acá se generan investigaciones y conocimientos que ayudan a mejorar nuestra producción, por eso vamos a seguir estando presentes y defendiendo al INTA para que todo ese conocimiento pueda seguir llegando a los productores y a las nuevas generaciones”.

La Experiencia Educativa INTA continuará durante la semana con actividades destinadas a diferentes niveles educativos, buscando que el contacto con la ciencia y la producción permita a los estudiantes conocer desde adentro una de las cadenas productivas más representativas de la región.