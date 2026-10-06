El Jardín Santa María de los Ángeles realizó una reunión de familias para acompañar a los niños

El Jardín de Infantes Particular Incorporado N.º 1474 Santa María de los Ángeles de María Juana llevó adelante este martes una Reunión de Familias destinada a las salas de 2, 3 y 4 años, con el objetivo de generar un espacio de diálogo y reflexión sobre el acompañamiento durante los primeros años de vida.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Miramos, acompañamos y cuidamos a nuestros niños” y contó con la participación de la psicopedagoga Lic. Pamela Benedetti, quien abordó junto a las familias diferentes aspectos vinculados al crecimiento y desarrollo de los niños.

La propuesta buscó poner en común experiencias y reflexionar sobre la importancia de la presencia de los adultos en las distintas etapas de la infancia, entendiendo que el acompañamiento familiar constituye una parte fundamental del desarrollo integral.

La jornada también se enmarcó en una propuesta de articulación entre el nivel inicial y el nivel primario, con la intención de fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas y las familias.

Desde el Jardín destacaron especialmente la importancia de que las familias puedan involucrarse y participar de estos espacios de encuentro, bajo una premisa sencilla pero significativa: “Tu presencia es importante para tu hijo”.

La actividad se realizó en el patio cubierto del establecimiento y permitió compartir un momento de intercambio entre las familias, profesionales y docentes, poniendo en el centro la necesidad de acompañar a los niños de manera cercana durante sus primeros años.