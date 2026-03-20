El médico veterinario Guillermo Pievarolli presentó los servicios de su consultorio en Radio María Juana

En una nueva entrevista en Radio María Juana, recibimos en el estudio al médico veterinario Guillermo Pievarolli, quien compartió detalles sobre el trabajo que lleva adelante en el Consultorio Veterinario Pievaróli y los servicios que ofrece para el cuidado integral de las mascotas.

Durante la charla, explicó que en el consultorio se brinda atención profesional orientada tanto a la prevención como al tratamiento de distintas patologías. Entre los servicios destacados se encuentran cirugías de mediana y alta complejidad, atención en traumatología y anestesia inhalatoria con monitoreo permanente, lo que garantiza mayor seguridad en cada intervención.

Además, el espacio cuenta con internación con seguimiento profesional, radiografías digitalizadas y ecografías, herramientas fundamentales para un diagnóstico preciso. A esto se suma el servicio de urgencias las 24 horas, pensado para dar respuesta inmediata ante cualquier situación que requiera atención veterinaria.

El consultorio también ofrece alimentos balanceados y servicio de peluquería, complementando el cuidado de las mascotas no solo desde la salud, sino también desde su bienestar general.

“Porque no es solo una mascota, es parte de tu familia”, es el concepto que guía el trabajo diario del Consultorio Veterinario Pievaróli, reafirmando el compromiso con el cuidado y la calidad de vida de los animales.