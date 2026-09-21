El preseleccionado ACBOS U15 continúa su preparación para el Provincial

En la tarde del sábado 19 de septiembre se llevó adelante un nuevo entrenamiento del preseleccionado ACBOS de la categoría U15 masculina, con vistas al próximo Torneo Provincial Interasociaciones.

La práctica se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético Trebolense, donde los jóvenes jugadores continúan trabajando en distintos aspectos del juego y sumando entrenamientos de cara a la competencia.

El cuerpo técnico sigue evaluando y preparando al plantel que representará a la Asociación de Clubes de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS) en el certamen provincial.

Los chicos continúan así con su puesta a punto, buscando llegar de la mejor manera al desafío que tendrán por delante.