El Turismo del Centro Santafesino cerró la temporada 2025 con una gran cena coronación en Laspiur

El Turismo del Centro Santafesino dio cierre oficial a un año lleno de competencias, camaradería y crecimiento con la tradicional Cena Coronación 2025, realizada este viernes 21 de noviembre en la localidad de Saturnino María Laspiur, donde más de 200 personas se reunieron para celebrar una exitosa temporada.

Durante la noche se entregaron trofeos a los seis primeros puestos de cada categoría, reconociendo el esfuerzo y desempeño de los pilotos a lo largo del año. También se otorgaron distinciones especiales a todos los competidores de la categoría Escuela, un gesto impulsado por el Comisario Técnico Juan Carlos Boscatti, destacando su progreso y dedicación.

Además, se entregaron presentes a técnicos, comisarios deportivos y periodistas que acompañaron y apoyaron a la categoría durante todo el 2025, reforzando el espíritu de trabajo en conjunto que caracteriza al automovilismo zonal.

El coordinador de la categoría, Gonzalo Lamberti, agradeció profundamente a las familias que integran el Turismo del Centro Santafesino y anunció que en enero de 2026 comenzará un Campeonato de Verano, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.

Los campeones 2025 fueron:

🏁 Karting Escuela: Agustino Cena

🏁 Karting Pesados: Enzo Depetris

🏁 Karting Livianos: Pablo Vignolo

🏁 Fórmula 4: Joel Butignol

🏁 Buggy Renault: Matías Ferreyra

La noche cerró con música y baile, coronando una velada festiva que celebró el esfuerzo colectivo y dejó en claro que la categoría atraviesa uno de sus mejores momentos.