El Turismo del Centro Santafesino puso primera a la temporada 2026 en Altos de Chipión

El Turismo del Centro Santafesino dio inicio oficial a la temporada 2026 con la disputa de la primera fecha del Torneo de Verano, que se desarrolló el sábado 24 de enero en el circuito “Antonio Depetris” de Altos de Chipión. Por primera vez, las categorías de la especialidad llegaron a este trazado, en una jornada que reunió a 68 pilotos y convocó a más de 500 personas, marcando un arranque más que auspicioso para el certamen.

Foto: Luciano Criado / TCS Foto: Luciano Criado / TCS Foto: Luciano Criado / TCS

Con un gran marco de público y un clima ideal para la actividad, se llevaron a cabo las finales en todas las divisionales, con destacados desempeños de pilotos de la región y una fuerte presencia de representantes de María Juana y localidades vecinas.

Resultados de las finales

Karting Pre-escuela:

Álvaro Reburdo (Devoto) Izan Campos (San Francisco) Nicanor Scaglione (María Juana) Agustín Gutiérrez (María Juana)

Karting Escuela:

Francisco Gaido (Devoto) Agustino Cena (Sastre) Benicio Ciardola (San Jorge) Bautista Tortone (Sastre) Ayrton Giordanino (Carrilobo) Juan Martín Viñolo (Las Varillas)

Karting Juniors:

Lautaro Trotti (María Juana) Tomás Farina (Colonia Prosperidad) Francisco Méndez

Fórmula Renault Santafesina:

Lucas Fornero (Las Varillas) Martín Fornero (Las Varillas) Iván Cief (Las Petacas) Yoel Butignol Gonzalo Lamberti Franco Rossi (Sacanta) Kevin Weiss (Brinkmann) Bautista Bustos (La Paquita)

Karting Livianos:

Juan Pablo Vignolo (Las Varillas) Cristian Vaira (Rafaela) Máximo Vignolo (El Fortín) Carlos Comelli (Devoto) Sergio Alanda (María Juana) Francisco Dávila (Unquillo) Lucas Gaido (Devoto) Alejandro Tozas (Río Segundo) Leandro Belmonte (San Francisco) Matías Scaglione (María Juana)

Buggy Renault:

Alberto Massera (Devoto) Gastón Dalmasso (San Francisco) Antonio Mercol (Devoto) Gonzalo Lamberti (San Francisco) Gabriel Barrionuevo (Sacanta)

Cristian Sánchez: excluido por técnica.

Karting Pesados:

Cristian Vaira (Rafaela) Juan Pablo Viñolo (Las Varillas) Andrés Strada Nahuel Caffaro (Estación Clucellas) Facundo Operto (María Juana) Santiago Ballesio (San Jorge) Alejandro Tozas (Río Segundo) Horacio Ciardola (San Jorge) Rodrigo González (Sa Pereira) Sergio Alanda (María Juana)

De esta manera, el Turismo del Centro Santafesino comenzó un nuevo año de competencia con un evento exitoso en lo deportivo y organizativo, dejando grandes expectativas de cara a las próximas fechas del calendario 2026.