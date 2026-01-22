El vóley del Club Atlético María Juana puso en marcha la pretemporada

El vóley del Club Atlético María Juana comenzó oficialmente su pretemporada y el estadio “Edgar Nenito Rivolta” volvió a llenarse de actividad, entusiasmo y jóvenes deportistas que ya se preparan para una nueva temporada.

La jornada de inicio tuvo una intensa agenda desde temprano en la mañana, con los entrenamientos de las categorías Sub 14 y Sub 16. Más tarde fue el turno de la Sub 13 y, cerrando la primera jornada, la Sub 12, marcando así el regreso pleno del vóley formativo a la institución.

De cara a este año, el club contará con un equipo de profesores bien definido: Mónica Galván estará a cargo del Mini Vóley, acompañada por Brisa Novero, quien se suma en esta temporada y también trabajará con las categorías iniciales. Etel Aquino será la responsable de Sub 12 y Sub 13, mientras que Víctor Piovesan conducirá los entrenamientos de Sub 14 y Sub 16.

La pretemporada no solo se desarrolla en la cancha, sino que también incluye trabajos físicos en el gimnasio de pesas. En ese espacio, el profesor Daniel Hernández supervisó los primeros ejercicios de fortalecimiento, fundamentales para el arranque de la temporada y la preparación integral de los jugadores y jugadoras.

De esta manera, el vóley del Club Atlético María Juana comienza a transitar un nuevo año de trabajo, apostando a la formación, el crecimiento deportivo y la continuidad de un proyecto que sigue convocando a decenas de jóvenes.