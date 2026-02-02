El vóley del Club Atlético Talleres inicia la pretemporada 2026

El vóley del Club Atlético Talleres se pone en marcha y comienza a transitar una nueva ilusión con el inicio de la pretemporada 2026. En la mañana de la radio dialogamos con Sandra Olmos, profesora de la disciplina, quien brindó precisiones sobre el comienzo de las actividades y los objetivos para el nuevo año deportivo.

Durante la entrevista, Olmos confirmó que la pretemporada de vóley femenino dará inicio el martes 3 de febrero, a las 20:30 horas, y se desarrollará en el SUM de la Escuela Fiscal N° 398 “Domingo Faustino Sarmiento” de María Juana, espacio habitual de entrenamiento del vóley tallerista.

Desde la institución destacaron que se trata del inicio de una nueva etapa de trabajo, preparación y crecimiento, con el objetivo de seguir fortaleciendo la disciplina y consolidando los equipos de cara a la temporada 2026.

Asimismo, se invita a todas las personas interesadas en sumarse a la actividad a realizar consultas. Para vóley femenino, el contacto es 3406 427126, mientras que para vóley masculino se puede llamar al 3406 421161. Una nueva temporada comienza y el vóley del Club Atlético Talleres ya está en marcha.a se pone en marcha.