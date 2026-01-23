En “Comunicándonos”, Diamela Franchi anticipó el gran cierre de la Fiesta Nacional de las Culturas en Carlos Pellegrini

En el programa Comunicándonos dialogamos con Diamela Franchi, quien brindó todos los detalles del último fin de semana de la Fiesta Nacional de las Culturas que se desarrolla en la localidad de Carlos Pellegrini, un evento que año tras año convoca a miles de personas de toda la región.

Durante la entrevista, Franchi destacó la amplia y variada propuesta preparada para el sábado, con entrada libre y gratuita, pensada para disfrutar en familia y con amigos. La jornada contará con el espacio “Emprende San Martín”, espectáculos de danza y música, y una feria de emprendedores del Departamento San Martín, que pondrá en valor el trabajo local y regional.

Además, habrá actividades deportivas para todas las edades, entre ellas fútbol femenino, básquet 3×3 y fútbol tenis, sumando opciones recreativas a la propuesta cultural.

El sábado tendrá un cierre a puro ritmo con la presentación de La Nueva Luna y Marcos Castelló “Kaniche”, dos referentes de la música popular que prometen un show inolvidable.

Un domingo bien popular

La fiesta continuará el domingo con el denominado “Domingo de Tunga-Tunga” (Parte 2), que contará con la actuación de LBC y La Euge Quevedo, además de Grupo Los Fantasmas y Los del Momento, completando una grilla artística de primer nivel.

Desde la organización invitan a toda la región a ser parte de una nueva edición de la Fiesta Nacional de las Culturas, un evento que sigue creciendo y consolidándose como uno de los más importantes del calendario cultural santafesino, combinando música, danza, deporte, emprendedurismo y encuentro comunitario en un mismo espacio.