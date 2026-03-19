Evitar las cenas tardías podría mejorar la salud del corazón y el metabolismo después de los 40

Un creciente número de estudios científicos coincide en que no solo importa qué comemos, sino también a qué hora lo hacemos. Investigaciones recientes, como la publicada en la revista Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology y desarrollada en la Northwestern University, señalan que evitar las cenas tardías y dejar de comer al menos tres horas antes de acostarse puede mejorar notablemente la salud cardiometabólica, especialmente en personas mayores de 40 años.

El estudio, centrado en adultos de mediana edad y mayores, demostró que prolongar el ayuno nocturno entre 13 y 16 horas genera beneficios concretos: quienes adoptaron este hábito registraron una disminución del 3,5 % en la presión arterial nocturna y del 5 % en la frecuencia cardíaca. Además, se observó un patrón más saludable del organismo, donde estas variables aumentan durante el día —cuando el cuerpo está activo— y descienden por la noche, favoreciendo el descanso y reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Otro de los aspectos destacados es la mejora en el control del azúcar en sangre. Los participantes mostraron una respuesta más eficiente del páncreas y niveles de insulina más estables, lo que indica un metabolismo más ordenado. Estos efectos no solo se observaron durante la noche, sino que se mantuvieron al día siguiente, reforzando la importancia de respetar los tiempos de alimentación.

Cenar tarde dificulta el control de la glucosa y puede alterar tu salud metabólica a largo plazo. Getty Images

En este sentido, especialistas subrayan el papel central del ritmo circadiano, el reloj interno que regula funciones clave del cuerpo como el sueño, la digestión y la actividad hormonal. Cuando los horarios de comida se alinean con este ciclo natural, el organismo funciona de manera más eficiente: procesa mejor los alimentos durante el día y entra en un estado de recuperación por la noche.

Diversos expertos en nutrición coinciden en que el horario ideal para cenar suele ubicarse entre las 17 y las 19 horas. Esto permite que el sistema digestivo reduzca su actividad antes de dormir, favoreciendo un descanso más profundo. Por el contrario, cenar tarde —especialmente después de las 21— se asocia con peores respuestas metabólicas, mayor acumulación de grasa y un incremento en los niveles de glucosa en sangre durante la noche.

Además, las cenas abundantes y cercanas a la hora de acostarse pueden provocar malestar, indigestión e insomnio. El cuerpo, en lugar de enfocarse en la recuperación, continúa activo para procesar los alimentos, lo que interfiere en la calidad del sueño. Incluso se ha demostrado que comer tarde puede aumentar los períodos de vigilia nocturna y reducir la eficiencia del descanso.

Sin embargo, los especialistas aclaran que saltearse la cena no es una estrategia recomendable para bajar de peso. Si bien puede generar un déficit calórico momentáneo, suele provocar un efecto contrario: mayor hambre al día siguiente, descontrol en la alimentación y una tendencia a consumir productos menos saludables. La clave está en lograr un equilibrio y mantener una rutina alimentaria constante.

También existen situaciones particulares que requieren cierta flexibilidad. Por ejemplo, quienes realizan actividad física por la noche necesitan ingerir alimentos luego del entrenamiento para favorecer la recuperación muscular y reponer energía. En estos casos, se recomienda optar por comidas livianas o snacks equilibrados que incluyan proteínas y carbohidratos, evitando excesos.

Otro punto importante es la calidad de los alimentos. Las comidas ricas en grasas, azúcares y ultraprocesados tienen un mayor impacto negativo cuando se consumen por la noche. En cambio, elegir opciones más livianas y equilibradas puede marcar la diferencia tanto en la digestión como en el descanso.

Finalmente, los expertos coinciden en que pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden generar grandes beneficios. Cenar más temprano, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, reducir la exposición a la luz artificial y mantener horarios regulares de sueño son hábitos que contribuyen a mejorar la salud integral.

En definitiva, ajustar el horario de la última comida del día aparece como una herramienta simple, accesible y efectiva para optimizar el metabolismo, cuidar el corazón y mejorar la calidad de vida, especialmente a partir de los 40 años.