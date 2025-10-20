Fabrizio Dompé y María Huter, campeones del Torneo de Dobles Mixto en Piamonte y El Trébol

Este domingo 19 de octubre se desarrolló un Torneo de Dobles Mixto en las sedes de Piamonte y El Trébol, con una gran convocatoria de jugadores y jugadoras de toda la región, que protagonizaron una jornada intensa y de excelente nivel competitivo.

Tenistas de María Juana participaron en distintas categorías —D, C, B y Libres— representando con entusiasmo y compromiso a la localidad. En la categoría B, los mariajuanenses Fabrizio Dompé y María Huter tuvieron una destacada actuación, clasificando como mejores primeros y consagrándose campeones del torneo.

Un nuevo logro que vuelve a poner en alto los colores verde y blanco, reflejando el esfuerzo, la constancia y la pasión por el tenis de nuestros deportistas.