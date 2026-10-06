Federico Colombo contó detalles del robo sufrido por el Club Atlético Talleres

En la mañana de la radio dialogamos con Federico Colombo, presidente del Club Atlético Talleres de María Juana, quien se refirió al robo que sufrió la institución deportiva durante el pasado fin de semana.

Según explicó Colombo, los delincuentes ingresaron a las instalaciones del club y sustrajeron distintos elementos, generando preocupación entre quienes forman parte de la institución y utilizan diariamente sus espacios para actividades deportivas.

El presidente de Talleres repasó durante la entrevista cómo fue advertido el hecho, los daños ocasionados y los elementos que fueron encontrados faltantes luego del ingreso al predio.

El robo afecta a una institución que desarrolla una intensa actividad deportiva y que diariamente recibe a chicos, jóvenes y familias de la localidad a través de sus diferentes disciplinas.

Colombo también hizo referencia al impacto que este tipo de hechos genera en el club, no solamente por el valor de los elementos sustraídos, sino también por los daños y el esfuerzo que implica volver a poner en condiciones los espacios utilizados por deportistas y entrenadores.

Durante la charla, el presidente de Talleres brindó detalles de lo ocurrido y explicó las medidas que se están tomando a partir del hecho, mientras se aguarda el avance de la investigación para intentar determinar quiénes fueron los responsables.