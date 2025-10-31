Finalizó el escrutinio en Santa Fe: récord de votos nulos y triunfo confirmado de La Libertad Avanza

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales en la provincia de Santa Fe finalizó este jueves, confirmando los resultados provisorios y oficializando la distribución de bancas para la Cámara de Diputados. El proceso se desarrolló sin controversias significativas, dado el margen de diferencia entre las principales fuerzas políticas, y culminó con la firma del acta legal que valida los comicios.

Según los datos oficiales, La Libertad Avanza se impuso con 684.533 votos, obteniendo cuatro bancas. En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 483.403 sufragios y tres escaños, mientras que Provincias Unidas, con 308.470 votos, alcanzó dos bancas en la Cámara Baja.

Sin embargo, el dato más llamativo del proceso fue el récord histórico de votos nulos, que ascendió a 86.918, una cifra inusualmente alta que será objeto de análisis por parte de las autoridades electorales para determinar sus causas. En contraste, los votos en blanco sumaron 40.370.

En total, se computaron 1.807.816 votos en toda la provincia. Desde la Secretaría Electoral Nacional se destacó la normalidad del proceso electoral y se descartaron versiones de fraude, recordando además a la ciudadanía que denuncie correos electrónicos falsos que circulan mencionando supuestos infractores electorales.

El resultado en Santa Fe ratifica el avance del oficialismo nacional en la región y consolida el nuevo mapa político tras los comicios legislativos 2025.