Formativas: Atlético María Juana tuvo una jornada perfecta ante Americano

El pasado sábado 19 de septiembre, el Club Atlético María Juana recibió a Americano Mutual y Social en el estadio Edgar “Nenito” Rivolta, en el marco de la 7ª fecha del Torneo Clausura de las categorías formativas.

La jornada dejó buenos resultados para los equipos locales, que se quedaron con la victoria en las cuatro categorías que disputaron sus encuentros.

En Mini U11, Atlético María Juana se impuso por 92 a 25. Luego, en Infantiles U13, el triunfo fue por 84 a 40.

En Cadetes U15, el equipo local ganó 87 a 61, mientras que en Juveniles U17 cerró la jornada con una victoria por 99 a 60.

La 7ª fecha del Clausura se disputó parcialmente entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, con partidos que aún restan jugarse y que se completarán durante los próximos días.