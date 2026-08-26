Formativas: se disputó parcialmente la cuarta fecha del Torneo Clausura

Entre el sábado 22 y el domingo 23 de agosto se disputó parcialmente la 4ª fecha del Torneo Clausura de Divisiones Formativas, con encuentros correspondientes a las categorías Mini U11, Infantiles U13, Cadetes U15, Juveniles U17 y Liga Próximo U21.
Además, se recuperó un partido de la categoría Mini U11, correspondiente a la tercera fecha del certamen.
Los resultados
🏀 Mini U11
- Americanos Mutual y Social 43 – Ceci Basket 36
- Club Atlético Sastre 39 – Juventud Unida 30
- El Expreso 11 – Club Atlético María Juana 78
🏀 Infantiles U13
- Club Atlético San Jorge Verde 53 – Brown de San Vicente 43
- Americano de Carlos Pellegrini 43 – Ceci Basket 77
- Club Atlético Sastre 61 – Juventud Unida 52
- El Expreso 34 – Club Atlético María Juana 57
🏀 Cadetes U15
- Club Atlético San Jorge Verde 26 – Brown de San Vicente 115
- Club Atlético Sastre 53 – Juventud Unida 71
- Americano de Carlos Pellegrini 37 – Ceci Basket 92
🏀 Juveniles U17
- Club Atlético Sastre 66 – Juventud Unida 50
- Americano de Carlos Pellegrini 76 – Ceci Basket 82
- Club Atlético San Jorge Verde 31 – Brown de San Vicente 77
🏀 Liga Próximo U21
- Club Atlético San Jorge Rojo 76 – Trebolense 58
- Americano de Carlos Pellegrini 90 – Ceci Basket 86
María Juana, protagonista en las formativas
El Club Atlético María Juana tuvo participación en las categorías Mini U11 e Infantiles U13, consiguiendo dos importantes victorias como visitante frente a El Expreso.
En Mini U11, el conjunto mariajuanense se impuso por un contundente 78 a 11, mientras que en Infantiles U13 consiguió otra victoria, esta vez por 57 a 34.
La cuarta fecha se disputó de manera parcial, por lo que en los próximos días se completarán los partidos que aún restan jugarse.
Las categorías formativas continúan así con su calendario competitivo, sumando minutos de juego y experiencias que resultan fundamentales para el crecimiento deportivo de los jóvenes jugadores.