Formativas: se disputó parcialmente la cuarta fecha del Torneo Clausura

Entre el sábado 22 y el domingo 23 de agosto se disputó parcialmente la 4ª fecha del Torneo Clausura de Divisiones Formativas, con encuentros correspondientes a las categorías Mini U11, Infantiles U13, Cadetes U15, Juveniles U17 y Liga Próximo U21.

Además, se recuperó un partido de la categoría Mini U11, correspondiente a la tercera fecha del certamen.

Los resultados

🏀 Mini U11

Americanos Mutual y Social 43 – Ceci Basket 36

Club Atlético Sastre 39 – Juventud Unida 30

El Expreso 11 – Club Atlético María Juana 78

🏀 Infantiles U13

Club Atlético San Jorge Verde 53 – Brown de San Vicente 43

Americano de Carlos Pellegrini 43 – Ceci Basket 77

Club Atlético Sastre 61 – Juventud Unida 52

El Expreso 34 – Club Atlético María Juana 57

🏀 Cadetes U15

Club Atlético San Jorge Verde 26 – Brown de San Vicente 115

Club Atlético Sastre 53 – Juventud Unida 71

Americano de Carlos Pellegrini 37 – Ceci Basket 92

🏀 Juveniles U17

Club Atlético Sastre 66 – Juventud Unida 50

Americano de Carlos Pellegrini 76 – Ceci Basket 82

Club Atlético San Jorge Verde 31 – Brown de San Vicente 77

🏀 Liga Próximo U21

Club Atlético San Jorge Rojo 76 – Trebolense 58

Americano de Carlos Pellegrini 90 – Ceci Basket 86

María Juana, protagonista en las formativas

El Club Atlético María Juana tuvo participación en las categorías Mini U11 e Infantiles U13, consiguiendo dos importantes victorias como visitante frente a El Expreso.

En Mini U11, el conjunto mariajuanense se impuso por un contundente 78 a 11, mientras que en Infantiles U13 consiguió otra victoria, esta vez por 57 a 34.

La cuarta fecha se disputó de manera parcial, por lo que en los próximos días se completarán los partidos que aún restan jugarse.

Las categorías formativas continúan así con su calendario competitivo, sumando minutos de juego y experiencias que resultan fundamentales para el crecimiento deportivo de los jóvenes jugadores.