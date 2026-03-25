Fuerte caída del empleo formal en Santa Fe durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei

Un informe basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) revela un marcado retroceso en el mercado laboral formal de la provincia de Santa Fe entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. El estudio analizó la evolución de trabajadores registrados y empleadores durante los primeros veintitrés meses de gestión del presidente Javier Milei, evidenciando caídas significativas en los principales indicadores.

En ese período, la cantidad de empleadores con personal registrado se redujo en 2.358 casos, lo que representa una caída del 4,7%, pasando de 50.674 a 48.316. El sector más afectado en términos absolutos fue el de servicios de transporte y almacenamiento, con 1.151 empleadores menos. Le siguieron la industria manufacturera (-322), los servicios profesionales, científicos y técnicos (-167) y el comercio mayorista y minorista (-146). En términos relativos, nuevamente el transporte lidera la caída con un -18,3%, seguido por servicios de organizaciones extraterritoriales (-15,3%), explotación de minas y canteras (-7,8%) y la construcción (-7,2%).

En cuanto al empleo registrado, se perdieron 13.875 puestos de trabajo (-2,2%), al descender de 632.761 trabajadores en noviembre de 2023 a 618.886 en diciembre de 2025. La industria manufacturera fue el sector con mayor pérdida absoluta de empleo (-7.806), seguida por transporte y almacenamiento (-4.588) y enseñanza (-2.615). En términos porcentuales, el sector más golpeado volvió a ser transporte y almacenamiento, con una caída del 11,3%, seguido por alojamiento y servicios de comida (-9,3%) y servicios de organizaciones extraterritoriales (-6,8%).

El informe también destaca que la totalidad de la reducción de empleadores se concentró en empresas de hasta 500 trabajadores, con 2.361 casos menos, mientras que las grandes empresas (más de 500 empleados) registraron un leve incremento de 3 empleadores. En relación al empleo, el 70,2% de los puestos perdidos (9.745) corresponde a empresas de hasta 500 trabajadores, mientras que el 29,8% restante (4.130 empleos) se produjo en firmas de mayor tamaño.

En términos porcentuales, las empresas grandes redujeron su plantilla en un 2,0%, mientras que las pequeñas y medianas lo hicieron en un 2,8%, evidenciando un mayor impacto relativo en este último segmento. El estudio expone así un escenario complejo para el empleo formal en Santa Fe, con especial afectación en sectores clave y en el entramado de pequeñas y medianas empresas.

