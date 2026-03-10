Gran inicio del básquet de Atlético María Juana: dos triunfos consecutivos para comenzar la temporada

En el programa Show Deportivo dialogamos con Matías Fontanesi, entrenador del plantel mayor de Club Atlético María Juana, quien analizó el gran arranque de temporada del equipo, que logró dos importantes victorias consecutivas en los torneos que disputa durante este 2026.

El primer festejo llegó en el Torneo del Oeste Santafesino de Básquet, donde el conjunto auriazul debutó con una sólida actuación frente a CECI de Gálvez. En su presentación en el certamen, Atlético se impuso 77 a 61 como visitante, comenzando el año con un resultado muy positivo y mostrando un buen rendimiento colectivo.

Pero el buen momento del equipo continuó pocos días después en otra competencia. Por la primera fecha del La Liga Federal de Básquet 2026, el conjunto mariajuanense volvió a festejar al derrotar como visitante a Atlético Tostado por 76 a 64, sumando así su segundo triunfo consecutivo en el inicio de la temporada.

Durante la charla en la radio, Fontanesi destacó el esfuerzo del plantel y el trabajo que se viene realizando en la preparación del equipo para afrontar un calendario exigente, donde Atlético compite tanto a nivel regional como nacional.

En cuanto a lo que viene, el próximo compromiso del equipo será nuevamente por el Torneo del Oeste Santafesino, donde Atlético María Juana visitará a Santa Paula de Gálvez, con día y horario aún a confirmar.

Con este arranque perfecto, el equipo auriazul comienza a ilusionarse con una temporada prometedora, mostrando carácter y buen juego en sus primeras presentaciones del año.