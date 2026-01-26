Gran nivel y masiva convocatoria en el Torneo Súper 8 de Damas en Atlético Sastre

Foto: clubatleticosastre.com.ar

El predio de tenis de Atlético Sastre fue escenario el domingo de una jornada intensa y de alto nivel deportivo con la realización del Torneo Zonal de Damas, disputado bajo la modalidad Súper 8. La competencia reunió a duplas provenientes de Sastre, María Juana, San Vicente, Las Rosas, Zenón Pereyra y San Jorge, y contó con un gran marco de público que acompañó cada encuentro hasta el cierre, pasada la medianoche.

Las canchas del complejo de la “AKD” vibraron durante toda la jornada con partidos muy disputados, en un certamen de doble eliminación que mantuvo la expectativa hasta las instancias finales. El acompañamiento del público fue constante desde el inicio, reflejando el interés y el crecimiento del tenis femenino en la región.

En la llave A, el título quedó en manos de la dupla de María Juana, integrada por Estefanía Rinero y Analía Perussia, quienes se impusieron en la final ante Agustina Cairo y Valeria Balague, representantes de Las Rosas.

Por su parte, en el cuadro B, las locales Sonia González y Sandra Olmos (Sastre) se consagraron tras vencer en el encuentro decisivo a la pareja conformada por Clarisa Strada (Sastre) y Brisa Aimino (María Juana).

El torneo, organizado con el objetivo de fomentar el deporte en la zona, fue una clara muestra del crecimiento y consolidación del tenis femenino a nivel regional, dejando un balance altamente positivo tanto en lo deportivo como en la convocatoria.