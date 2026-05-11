Gran triunfo de Atlético María Juana ante Unión y Juventud Bandera

Club Atlético María Juana consiguió una importante victoria por la tercera fecha de la fase regular, en los partidos de vuelta, al derrotar 76 a 73 a Unión y Juventud Bandera en un encuentro intenso y muy disputado correspondiente a la Conferencia Centro B.

El equipo mariajuanense logró imponerse desde el comienzo, teniendo como principales figuras a Facundo Pautasso y Federico Andereggen. El primer cuarto fue favorable por 21 a 15 y el segundo también quedó en manos del local por 22 a 21, permitiendo irse al descanso con ventaja.

En el complemento, la visita ajustó las marcas y mejoró su efectividad ofensiva, quedándose con el tercer parcial por 21 a 13. En Unión y Juventud Bandera se destacó Francisco Arrúa, autor de 23 puntos y pieza clave durante todo el partido. Sin embargo, Atlético volvió a reaccionar en el tramo final y se quedó con el último cuarto por 20 a 16 para sellar una valiosa victoria ante uno de los protagonistas de la conferencia.

Facundo Pautasso fue una de las grandes figuras de la noche con 17 puntos, 9 asistencias, 9 rebotes y una valoración de 28. También tuvieron destacadas actuaciones Federico Andereggen, Bautista Brandolin y Segundo Astulfi, aportando puntos importantes para el triunfo.

Ahora, el elenco mariajuanense ya piensa en su próximo compromiso, cuando visite a Alma Juniors el martes 12 de mayo.