Intensa actividad para Newcom de Club Atlético María Juana durante el fin de semana

La disciplina Newcom del Club Atlético María Juana tuvo un fin de semana cargado de actividad, con destacadas participaciones en encuentros y competencias desarrolladas en Club Alumni, reafirmando el crecimiento de esta propuesta deportiva que combina competencia, recreación y compañerismo.

Durante el sábado 27, el equipo Newstars femenino +50 disputó una nueva jornada competitiva, donde logró una muy buena actuación al finalizar segundo en su zona y ubicarse en el cuarto puesto de la clasificación general, cerrando una destacada participación frente a equipos de distintas localidades.

La actividad continuó el domingo 28, cuando dos equipos mixtos +60 de Newstars participaron de un encuentro recreativo también organizado en Club Alumni. La jornada permitió compartir partidos con representantes de otros clubes, en un clima de amistad, integración y sana competencia, valores que caracterizan al Newcom.

Desde el Club Atlético María Juana felicitaron a todos los jugadores y jugadoras por representar a la institución con compromiso y entusiasmo, destacando el crecimiento sostenido de la disciplina, que continúa sumando participantes y promoviendo el deporte, la actividad física y la camaradería entre los adultos mayores.