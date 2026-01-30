Jesús Domínguez llevó su música a las peñas callejeras del Festival de Cosquín

En la mañana de la radio dialogamos con Jesús Domínguez, quien compartió su experiencia tras participar en las peñas callejeras del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los encuentros culturales más importantes del país.

Durante su paso por Cosquín, Domínguez tuvo una destacada participación como solista y también junto a su grupo Son II, llevando su propuesta musical a distintos escenarios y espacios del tradicional circuito de peñas que se vive en cada edición del festival, donde artistas de todo el país se encuentran con el público de manera cercana y espontánea.

Además, el músico resaltó como uno de los momentos más significativos el encuentro con el “Maestro del Viento”, Isabel Guari, una figura emblemática del folklore, con quien pudieron compartir música, experiencias y el amor por las raíces culturales.

La participación de Jesús Domínguez en Cosquín representa un nuevo paso en su camino artístico, sumando escenarios, vivencias y aprendizajes en un festival que es referencia indiscutida de la música folklórica argentina.