Joaquín Alasia inicia su ciclo como DT del Club Atlético María Juana

En la mañana del programa “Comunicándonos”, dialogamos con Joaquín Alasia, flamante director técnico del Club Atlético María Juana, quien este lunes comenzó oficialmente con los entrenamientos al frente del plantel auriazul, dando inicio a una nueva etapa deportiva en la institución.

Durante la entrevista, Alasia repasó su experiencia previa como entrenador y contó cómo fue el proceso de análisis del equipo de Atlético María Juana a lo largo de todo el 2025, siguiendo de cerca el rendimiento del plantel y realizando un detallado estudio mediante videos propios y también de los futuros rivales de la liga.

Además, el nuevo DT se refirió al estilo de juego que pretende implementar, destacando la importancia de adaptarse a las características del torneo y de los jugadores, buscando un equipo competitivo, ordenado y con identidad. La charla también abordó otros aspectos del trabajo diario, los objetivos planteados y las expectativas de cara a la temporada que comienza, en un Atlético María Juana que ya puso primera bajo una nueva conducción técnica.