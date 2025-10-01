Jornada de capacitación en la Escuela Santa María de los Ángeles sobre los desafíos docentes actuales

La tarea docente en la actualidad se desarrolla en un contexto complejo, atravesado por transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que impactan diariamente en la escuela. Estos cambios generan nuevas demandas y desafíos que interpelan el rol del maestro, convocándolo a revisar de manera permanente sus prácticas y estrategias de enseñanza.

En este marco, el Nivel Primario de la Escuela Santa María de los Ángeles organizó una jornada de capacitación con la Psicopedagoga Silvina Boero, quien brindó herramientas y reflexiones sobre los desafíos docentes de hoy. El encuentro permitió a los educadores repensar su rol frente a los nuevos escenarios que plantea la sociedad actual, fortaleciendo su labor cotidiana y reafirmando el compromiso con una educación de calidad.