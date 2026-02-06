José Luis Moto presentó el cuadrangular de básquet que se jugará este fin de semana en María Juana

En la mañana de la radio, José Luis Moto, integrante de la Subcomisión de Básquet del Club Atlético María Juana (CAMJ), presentó oficialmente el cuadrangular de básquet que se disputará este fin de semana, en el marco de la Copa “El Jacarandá S.A.”, un atractivo torneo que reunirá a importantes equipos de la región.

El certamen se desarrollará en dos jornadas clave. El viernes 6 de febrero se jugarán las semifinales, mientras que el domingo 8 será el turno de la gran final y del partido por el tercer puesto, cerrando un fin de semana cargado de competencia y buen básquet.

Los equipos confirmados para esta edición son Libertad de Sunchales, Brown de San Vicente, Club El Tala y el Club Atlético María Juana, que representará a la localidad en un torneo de alto nivel frente a instituciones de reconocida trayectoria.

La participación del CAMJ en la Copa “El Jacarandá S.A.” vuelve a posicionar al básquet de María Juana en el plano regional, ofreciendo una excelente oportunidad para medir el nivel del plantel, sumar rodaje competitivo y continuar con la preparación de cara a los compromisos oficiales de la temporada.

Con expectativa y entusiasmo, María Juana se prepara para acompañar a su equipo en un nuevo desafío deportivo que promete emociones, buen juego y protagonismo para el básquet local.