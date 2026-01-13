La Comuna de María Juana abrió la convocatoria para cubrir cargos en instituciones culturales locales

En la mañana del programa “Comunicándonos”, dialogamos con Romina Rodríguez Kern, integrante del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre la apertura de la convocatoria para la cobertura de cargos en instituciones culturales de la localidad. En esta oportunidad, se busca Director/a estable contratado/a del Coro Comunal “Prof. Luis Anselmi” y profesores/as para el Taller de Arte, en el marco del fortalecimiento de las propuestas culturales comunales.

Según se informó, los interesados deberán ser mayores de 18 años, contar con título habilitante acorde al cargo y acreditar buena conducta. Para la inscripción será necesario presentar una carpeta que incluya carta de presentación, currículum vitae firmado, fotocopia de DNI y títulos académicos, además de links de desempeño profesional, proyecto anual de trabajo y otros antecedentes que se consideren relevantes.

El plazo de inscripción se extiende desde el 12 de enero hasta el 12 de febrero de 2026, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas, en la oficina del Área de Cultura de la Comuna de María Juana. Asimismo, la documentación también podrá enviarse por correo electrónico a culturamariajuana@gmail.com.

Durante la entrevista, Rodríguez Kern remarcó que esta convocatoria forma parte de una política cultural que busca potenciar el desarrollo artístico local, promoviendo espacios de participación, formación y crecimiento cultural para toda la comunidad. Además, confirmó que el Ensamble Infanto Juvenil “Nelson Pautasso”, el Ballet “Raíces de mi Tierra” y el Coro “Luis Anselmi” continuarán funcionando, ya que su permanencia está establecida por ordenanza.

Finalmente, adelantó que se mantienen conversaciones con profesores de otros talleres y que en los próximos días podrían abrirse nuevas convocatorias, ampliando así la oferta cultural y educativa en María Juana.