La Cooperativa “Manos a la Obra” de la EESOPI 8143 presentó sus proyectos en el marco de las Patronales

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

Durante la recorrida por los eventos de las Fiestas Patronales de María Juana, conversamos con Joaquín Gallo y Nicanor Wetzel, integrantes de la Cooperativa “Manos a la Obra” de la EESOPI N° 8143 José Manuel Estrada.

Los jóvenes contaron cómo vienen trabajando en la cooperativa y adelantaron algunos de los proyectos y actividades que tienen programados. Entre ellos, destacaron la próxima charla de Ayrton Oviedo, quien abordará la temática de adicciones y ludopatía, una propuesta de gran valor para la comunidad educativa y la sociedad en general.

Además, hablaron sobre las iniciativas productivas que desarrollan, como la fábrica de chocolates y la elaboración de bolsitas y vasitos reutilizables para hacer macetas, un proyecto que llevan adelante en conjunto con los alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 380 de María Juana.

Con creatividad, compromiso social y trabajo en equipo, la cooperativa escolar sigue sumando experiencias que forman a los jóvenes y aportan al crecimiento de la comunidad.