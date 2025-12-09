La EESOPI 8143 “José Manuel Estrada” llenó de color sus espacios con proyectos de arte visual

A lo largo del año, los alumnos de 3º año de la EESOPI 8143 “José Manuel Estrada” desarrollaron el proyecto “Muralismo en la escuela” en el espacio curricular de Artes Visuales. Durante este proceso, trabajaron el concepto del muralismo explorando ideas, realizando bocetos y analizando distintas propuestas con el objetivo de intervenir artísticamente uno de los espacios al aire libre de la institución.

De manera conjunta, los estudiantes de 3º año A y B eligieron un diseño que representa alegría, color y buena energía, tal como se había planteado desde el inicio del proyecto. El mural, caracterizado por colores vibrantes y formas dinámicas, transmite un mensaje positivo y logró transformar el espacio en un lugar más cálido, expresivo y lleno de vida. Un trabajo colectivo que refleja creatividad, compromiso y sentido de pertenencia.

En el mismo sentido, desde el área de Educación Artística – Artes Visuales, los alumnos de 2º año también realizaron una destacada propuesta creativa. En esta oportunidad, trabajaron una recreación personal inspirada en el estilo constructivista del artista Joaquín Torres García, caracterizado por el uso de líneas rectas, formas geométricas y colores primarios. Cada estudiante creó su propia obra incorporando símbolos, signos, iniciales, números y elementos personales que consideraron significativos. El resultado final es un gran mural colectivo, lleno de color, identidad y creatividad, donde cada producción conserva la esencia del artista y la impronta personal de cada alumno.

Felicitaciones a los estudiantes por estos valiosos trabajos y un especial reconocimiento al profesor Nico Forni por acompañar, inspirar y brindar el espacio para que los alumnos puedan expresarse a través del arte.