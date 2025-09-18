La Escuela N° 398 vive su Maratón Literaria “Leer vale la pena”

La Escuela N° 398 lleva adelante una nueva edición de la Maratón Literaria “Leer vale la pena”, una propuesta que busca formar a los estudiantes como una verdadera comunidad de lectores dentro de la institución. Este año, la actividad comenzó con la elección del lema que representará a la maratón 2025, seleccionado mediante una votación en la que participaron los alumnos.

Con el lema ya definido, los grupos de estudiantes continúan trabajando en la creación del logo que lo acompañará. A través del intercambio de ideas, el respeto por los diferentes puntos de vista y el trabajo colaborativo, logran plasmar una identidad propia para esta nueva edición.

Otro de los objetivos fundamentales de la maratón es valorar la trascendencia de las producciones de cada estudiante y también las de sus compañeros. En este marco, se destaca la participación especial del referente literario local Alfredo Castelli, cuya presencia enriquece y potencia esta experiencia cultural y educativa.