Jornada de fe y compromiso ambiental en la Escuela Santa María de los Ángeles

La Escuela Primaria Santa María de los Ángeles llevó adelante una jornada institucional marcada por la emoción, la participación comunitaria y la espiritualidad, con diversas actividades que integraron a alumnos, docentes, abuelos y familias.

La jornada comenzó con la visita del Grupo de Rubattianas y de abuelos, quienes participaron del rezo del Santo Rosario por los nietos, desarrollado en el Jardín de la institución, en un clima de reflexión y encuentro intergeneracional.

Posteriormente, se realizó la inauguración de “La Casita Ecológica”, una estructura restaurada con botellas y materiales reciclables, fruto del trabajo conjunto de un grupo de abuelas, como parte de las acciones de educación ambiental promovidas por la escuela.

En el mismo acto se presentó el mural “Ángeles Custodios”, ubicado en la pared que enmarca la ermita de Santa María de los Ángeles y el ingreso al establecimiento, con el propósito de embellecer el entorno escolar y fortalecer la identidad institucional.

Desde la dirección del establecimiento se destacó el valor educativo, ambiental y comunitario de estas iniciativas, y se expresó un agradecimiento a todas las personas que contribuyeron al desarrollo y concreción de cada proyecto.