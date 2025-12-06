La Escuela Santa María de los Ángeles presenta esta noche su tradicional velada artística “El Arte de Soñar”

Docentes de la Escuela Santa María de los Ángeles adelantaron detalles de uno de los eventos más esperados del año: esta noche se llevará a cabo la tradicional velada artística “El Arte de Soñar”, una propuesta que reúne a toda la comunidad educativa en una jornada cargada de música, color y emoción.

“El Arte de Soñar” es un proyecto institucional que cada fin de ciclo convoca a alumnos de nivel inicial y primario a subir al escenario para compartir los aprendizajes, coreografías y expresiones trabajadas durante todo el año. Se trata de un espacio de creatividad y encuentro familiar, donde los niños muestran su crecimiento artístico y disfrutan de un cierre escolar diferente y lleno de entusiasmo.

Desde la escuela agradecieron la comprensión y el acompañamiento permanente de las familias, y destacaron que, como en cada edición, el evento se desarrollará con el mismo compromiso, esfuerzo y alegría que caracteriza a la institución. La comunidad educativa se prepara así para celebrar un nuevo año de experiencias, aprendizajes y sueños compartidos.