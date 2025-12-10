La final Absoluta de Primera B se juega en Rafaela

El próximo sábado 13, en la cancha de Ferrocarril del Estado, se vivirá una de las jornadas más esperadas de la temporada con la disputa de las Finales Absolutas del Grupo B de la Liga Rafaelina de Fútbol. La actividad comenzará a las 16:30 con el encuentro de Reserva entre Sportivo Santa Clara y Argentino de Humberto, dos equipos que llegan con campañas sólidas y que buscarán cerrar el año levantando un título que premia la regularidad y el esfuerzo de toda la temporada.

A continuación, desde las 18:00, llegará el plato fuerte de la tarde con el cruce decisivo en Primera División entre los campeones de la Zona Sur y la Zona Norte: Sportivo Libertad de Estación Clucellas e Independiente de Ataliva. Ambas instituciones protagonizaron un año excepcional y se consolidaron como los mejores equipos de la Primera B, mostrando juego, carácter y una notable identidad competitiva.

El duelo promete intensidad, calidad y la tensión propia de una final entre dos conjuntos que ya obtuvieron el ascenso a la máxima categoría liguista, un logro que refleja el excelente trabajo deportivo, dirigencial y colectivo realizado a lo largo del año.

Esta final absoluta, además de coronar al mejor de la divisional, será la oportunidad para que ambos equipos cierren su campaña de manera memorable, frente a un público que seguramente acompañará masivamente en un marco deportivo ideal para vivir una tarde de definiciones.

