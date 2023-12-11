La liga cerró la temporada con la premiación al fútbol mayor y femenino

Consumado ya los campeones de cada una de las primeras y los ascensos a la máxima categoría; la Liga Rafaelina de Fútbol llevó a cabo la cena premiación en las instalaciones del Club Peñarol de la ciudad de Rafaela.
Con la participación de todos los clubes que conforman la liga y un gran marco de público comenzó la ceremonia de entrega de premios.
La noche contó con un momento especial donde se han destacado a los mejores deportistas y el mariajuanense, Santino Garella, recibió el premio al mejor deportista de la Primera B Zona Sur.
A continuación te presentamos la nomina de todos lo clubes destacados de las temporada 2023.
ATLÉTICO DE RAFAELA
PRIMERA “A”: CAMPEON “ABSOLUTO 2023” – DIVISION RESERVA: ATLÉTICO DE RAFAELA
PRIMERA “A”: CAMPEON TORNEO “APERTURA 2023” – DIVISION RESERVA: ATLÉTICO DE RAFAELA
PRIMERA “A”: CAMPEON TORNEO “CLAUSURA 2023” – DIVISION RESERVA: ATLÉTICO DE RAFAELA
ARG. QUILMES
FUTBOL SENIOR – 2023 “SUB-CAMPEON T. APERTURA”: ARG. QUILMES
FUTBOL SENIOR – 2023 “CAMPEON TERCER TORNEO”: ARG. QUILMES
BEN HUR
PRIMERA “A”: TORNEO “APERTURA 2023” – 1ª DIVISION: BEN HUR
PRIMERA “A”: SUBCAMPEON TORNEO “CLAUSURA 2023” – 1ª DIVISION: BEN HUR
PRIMERA “A”: SUBCAMPEON TORNEO “CLAUSURA 2023” – DIVISION RESERVA: BEN HUR
SP. NORTE
PRIMERA “A”: TORNEO “CLAUSURA 2023 – 1ª DIVISION: SPORTIVO NORTE
FUTBOL SENIOR – 2023 “CAMPEON T. CLAUSURA”: SPORTIVO NORTE
FUTBOL SENIOR – 2023 “CAMPEON ABSULOTO”: SPORTIVO NORTE DEP.
LIBERTAD
PRIMERA “A”: SUBCAMPEON TORNEO “APERTURA 2023” – 1ª DIVISION: DEP. LIBERTAD
INDEP. ATALIVA
PRIMERA “B”: CAMPEON TORNEO “APERTURA 2023” ZONA NORTE – 1ª DIVISION: INDEP. DE ATALIVA
PRIMERA “B”: SUB-CAMPEON TORNEO “CLAUSURA 2023” ZONA NORTE – 1ª DIVISION: INDEP. ATALIVA
COPA FAIR PLAY – PRIMERA “B” ZONA NORTE 2023: INDEPENDIENTE DE ATALIVA
TIRO FED. MOISÉS VILLE
PRIMERA “B”: CAMPEON TORNEO “REVALIDA 2023” ZONA NORTE – 1ª DIVISION: TIRO FED. MOISÉS VILLE
PRIMERA “B”: SUB-CAMPEON TORNEO “REVALIDA 2023” ZONA NORTE – DIVISION RESERVA: TIRO FED. M. VILLE
BELGRANO SAN ANTONIO
PRIMERA “B”: SUB-CAMPEON TORNEO “APERTURA 2023” ZONA NORTE – 1ª DIVISION: BELGRANO SAN ANTONIO
DEP. RAMONA
PRIMERA “A”: SUBCAMPEON TORNEO “APERTURA 2023” – DIVISION RESERVA: DEPORTIVO RAMONA
BROWN SAN VICENTE
COPA FAIR PLAY – PRIMERA “A” 2023: BROWN DE SAN VICENTE
TALLERES MARÍA JUANA
PRIMERA “B”: CAMPEON TORNEO “APERTURA 2023” ZONA SUR – 1ª DIVISION: TALLERES MARÍA JUANA
PRIMERA “B”: CAMPEON TORNEO “REVALIDA 2023” ZONA SUR – DIVISION RESERVA: TALLERES MARÍA JUANA
ZENON PEREYRA
PRIMERA “B”: CAMPEON TORNEO “REVALIDA 2023” ZONA SUR – 1ª DIVISION: ZENON PEREYRA
PRIMERA “B”: SUBCAMPEON TORNEO “REVALIDA 2023” ZONA SUR – DIVISION RESERVA: ZENON PEREYRA
SP. SANTA CLARA
PRIMERA “B”: SUB-CAMPEON TORNEO “REVALIDA 2023” ZONA SUR – 1ª DIVISION: SP. SANTA CLARA
PRIMERA “B”: CAMPEON TORNEO “CLAUSURA 2023” ZONA SUR – DIVISION RESERVA: SP. SANTA CLARA
INDEP. SAN CRISTOBAL
PRIMERA “B”: CAMPEON TORNEO “REVALIDA 2023” ZONA NORTE – DIVISION RESERVA: INDEP. SAN CRISTOBAL
PRIMERA “B”: SUB-CAMPEON TORNEO “APERTURA 2023” ZONA NORTE – DIVISION RESERVA: INDEP. SAN CRISTOBAL
ATL. ESMERALDA
PRIMERA “B”: CAMPEON “ABSOLUTO ZONA SUR 2023 y ASCENSO A PRIMERA “A” – 1ª DIVISION: ATL. ESMERALDA
PRIMERA “B”: SUB-CAMPEON TORNEO “APERTURA 2023” ZONA SUR – 1ª DIVISION: ATLÉTICO ESMERALDA
PRIMERA “B”: SUB-CAMPEON TORNEO “CLAUSURA 2023” ZONA SUR – 1ª DIVISION: ATL. ESMERALDA
COPA FAIR PLAY – PRIMERA “A” ZONA SUR 2023: ATLÉTICO ESMERALDA
PRIMERA “B”: CAMPEON “ABSOLUTO 2023”: ATLÉTICO ESMERALDA
LA HIDRAULICA
PRIMERA “B”: CAMPEON “ABSOLUTO” TORNEO “ZONA SUR 2023” – DIVISION RESERVA: LA HIDRÁULICA
PRIMERA “B”: SUBCAMPEON TORNEO “CLAUSURA 2023” ZONA SUR – DIVISION RESERVA: LA HIDRÁULICA
PRIMERA “B”: CAMPEON TORNEO “APERTURA 2023” ZONA SUR – DIVISION RESERVA: LA HIDRAULICA
SP. AURELIENSE
PRIMERA “B”: SUB-CAMPEON TORNEO “CLAUSURA 2023” ZONA NORTE – DIVISION RESERVA: SP. AURELIENSE
DEP. BELLA ITALIA
PRIMERA “B”: SUB-CAMPEON TORNEO “REVALIDA 2023” ZONA NORTE – 1ª DIVISION: DEP. BELLA ITALIA
PRIMERA “B”: CAMPEON TORNEO “APERTURA 2023” ZONA NORTE – DIVISION RESERVA: DEP. BELLA ITALIA
PRIMERA “B”: CAMPEON TORNEO “CLAUSURA 2023” ZONA NORTE – DIVISION RESERVA: DEP. BELLA ITALIA
PRIMERA “B”: CAMPEON “ABSOLUTO” TORNEO “ZONA NORTE 2023” – DIVISION RESERVA: DEP. BELLA ITALIA
PRIMERA “B”: CAMPEON “ABSOLUTO” 2023 – DIVISION RESERVA: DEP. BELLA ITALIA
JUVENTUD DE RAFAELA
PRIMERA “B”: CAMPEON “ABSOLUTO ZONA NORTE 2023 y ASCENSO A PRIMERA “A” – 1ª DIVISION: JUVENTUD DE RAFAELA
PRIMERA “B”: CAMPEON TORNEO “CLAUSURA 2023” ZONA NORTE – 1ª DIVISION: JUVENTUD DE RAFAELA
FUTBOL SENIOR – 2023 “CAMPEON T. APERTURA”: ATLÉTICO JUVENTUD DE RAFAELA
FUTBOL SENIOR – 2023 “SUB-CAMPEON T. CLAUSURA”: ATLÉTICO JUVENTUD DE RAFAELA
LA TRUCHA F.C.
PRIMERA “B”: CAMPEON TORNEO “CLAUSURA 2023” ZONA SUR – 1ª DIVISION: LA TRUCHA F.C.
PRIMERA “B”: SUB-CAMPEON TORNEO “APERTURA 2023” ZONA SUR – DIVISION RESERVA: LA TRUCHA
F.C.
ATLÉTICO DE RAFAELA
FEMENINO FUTBOL FEMENINO – CAMPEON T. “APERTURA 2023” – 1° DIVISION: ATLÉTICO DE RAFAELA F
FUTBOL FEMENINO – SUB-CAMPEON TORNEO “CLAUSURA 2023” – 1° DIVISION: ATLÉTICO DE RAFAELA
DEP. LIBERTAD
FEMENINO FUTBOL FEMENINO – CAMPEON TORNEO “CLAUSURA 2023” – 1° DIVISION: LIBERTAD DE SUNCHALES
FUTBOL FEMENINO – CAMPEON ABSOLUTO AÑO 2023 – 1° DIVISION: LIBERTAD DE SUNCHALES DEP.
SUSANA
FEMENINO FUTBOL FEMENINO – SUB-CAMPEON TORNEO “APERTURA 2023” – 1° DIVISION: DEP. SUSANA
Consumado ya los campeones de cada una de las primeras y los ascensos a la máxima categoría; la Liga Rafaelina de Fútbol llevó a cabo la cena premiación en las instalaciones del Club Peñarol de la ciudad de Rafaela.