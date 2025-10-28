La Liga Rafaelina cerró la duodécima fecha del Torneo Clausura

La duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol llegó a su fin, con una intensa jornada que dejó goles, emociones y resultados importantes en distintas canchas de la región.

La acción comenzó con los adelantos disputados en Rafaela. En el Coloso Germán Soltermam, 9 de Julio se impuso con autoridad por 5 a 2 sobre Unión de Sunchales, con dos goles de Diego Taborda, y las conquistas de Brian Peralta, Agustín Sequeira y Lautaro Ocampo. Para el “Bicho Verde”, descontaron Joaquín Gaspar Cabral y Luciano Fissore.

En otro de los adelantos, Ben Hur cayó en su estadio ante Brown de San Vicente por 2 a 1. Los tantos del visitante fueron de Joaquín Jaime, quien se despachó con un doblete (uno de tiro penal). El descuento local llegó a través de David Quinteros.

También en Rafaela, Argentino Quilmes venció por 3 a 1 a Argentino de Vila con goles de Lisandro Pandolfi, Federico Ortíz y Facundo Blanco; mientras que Juan Winesteir marcó para la visita.

En Aldao, el local consiguió un triunfo ajustado: Aldao 1 (Alejandro Acuña) – Deportivo Tacural 0.

En Sunchales, Deportivo Libertad y Atlético Juventud de Rafaela igualaron 1 a 1, con goles de Kevin Muñoz y Gabriel Chiavero, respectivamente.

En otro cruce rafaelino, Ferro superó 1 a 0 a Deportivo Josefina con tanto de Matías Valdivia. En tanto, Peñarol y Florida de Clucellas no se sacaron ventajas y empataron 0 a 0.

Uno de los resultados más abultados de la fecha se dio en Presidente Roca, donde Atlético de Rafaela goleó 7 a 2 a Sportivo Roca. Para la “Crema” convirtieron Julián Camino (2), Gino Alessio (2), Misael Rodríguez, Joel Bonifacio (de penal) y Maximiliano Rodríguez. Los goles del local fueron obra de Luciano Mautino y Matías Fraire.

Por último, en el “Néstor Tomás Suppo”, Atlético María Juana se quedó con un valioso triunfo de local al vencer 1 a 0 a Sportivo Norte de Rafaela, con el gol conquistado por Facundo Díaz.

Con estos resultados, tres equipos comparten la punta con 23 puntos: Deportivo Aldao, Ferro Carril del Estado y Argentino Quilmes, todos con 12 partidos jugados. Apenas un punto por debajo se ubica Brown de San Vicente, con 22 unidades. Luego se agrupan varios equipos con 18 puntos: Atlético Rafaela, Sportivo Norte y Unión de Sunchales. Un poco más atrás, con 17 puntos, están Atlético María Juana y Sportivo Roca, mientras que Deportivo Tacural suma 16.

La segunda mitad de la tabla la encabeza Libertad de Sunchales con 15 puntos, seguido por Peñarol y Deportivo Josefina (ambos con 14), 9 de Julio y Ben Hur (13), Argentino de Vila (10), Atlético Juventud (9) y Florida, que cierra las posiciones con 8 puntos.

En cuanto a la tabla de promedios, el mejor coeficiente lo tiene Libertad de Sunchales, con un promedio de 1.932 producto de 141 puntos en 73 partidos. Le siguen Sportivo Norte con 1.890, Ferro Carril del Estado con 1.849, Atlético Rafaela con 1.767, y Ben Hur, que se mantiene entre los cinco mejores con 1.740.

Más atrás aparecen Deportivo Aldao con 1.589, Argentino Quilmes con 1.534, Brown de San Vicente con 1.466 y Deportivo Josefina con 1.379.

En la mitad de la tabla se encuentran Unión de Sunchales (1.356), Sportivo Roca (1.345), Peñarol (1.315), Atlético María Juana (1.219), Deportivo Tacural (1.205) y 9 de Julio (1.137).

Cierran la tabla Argentino de Vila y Florida, ambos con 1.014 de promedio, mientras que Atlético Juventud de Rafaela ocupa el último lugar con 0.681, quedando comprometido en la zona de descenso.