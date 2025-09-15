Se completó la 9ª fecha del Torneo Clausura ACBOS y PreFederal CAB

El pasado fin de semana se cerró la 9ª y última fecha del Torneo Clausura ACBOS y PreFederal CAB en Primera División – Primera Fase, con partidos vibrantes que definieron la conformación de las zonas para la próxima instancia.

En María Juana, el Atlético se quedó con un clásico inolvidable al derrotar a Atlético Sastre por un ajustado 72 a 71, en un final cargado de emoción. En el clásico pellegrinense, San Martín no pudo hacerse fuerte en casa y cayó ante Americano por 81 a 66. Por su parte, Atlético San Jorge mostró solidez y superó con claridad a Ceci de Gálvez por 90 a 68.

La jornada ya había comenzado con dos encuentros que habían abierto la fecha: Santa Paula venció a Trebolense por 87 a 82, mientras que Brown de San Vicente hizo lo propio ante Juventud Unida de Cañada Rosquín con un marcador de 74 a 62.

Con estos resultados quedó definida la tabla final de la Primera Fase: Atlético María Juana – 18 pts, Atlético San Jorge – 17 pts, Atlético Sastre – 16 pts, Americano MyS – 14 pts, Brown de San Vicente – 13 pts, Ceci BBC – 13 pts, Juventud Unida RC – 12 pts, Santa Paula – 12 pts, San Martín M.S. y B. – 11 pts, Trebolense – 9 pts

Esta tabla general determinó la conformación de las dos zonas de cara a la Segunda Fase del certamen:

Zona A: Atlético María Juana (1), Americano M. y S. (4), Brown de San Vicente (5), Santa Paula (8) y San Martín de M. S. y B. (9). Zona B: Atlético San Jorge (2), Atlético Sastre (3), Ceci BBC (6), Juventud Unida RC (7) y Trebolense (10).

Ahora, el campeonato ingresa en una nueva etapa donde cada punto será decisivo en la lucha por avanzar a los tramos finales del torneo.

El camino del chupa en la segunda fase:

Viernes 19/09

At. María Juana vs Trebolense

Viernes 26/09

At. María Juana vs Americano

Viernes 03/10

Brown vs At. María Juana

Viernes 10/10

At. María Juana vs Santa Paula

Viernes 17/10

San Martín vs At. María Juana