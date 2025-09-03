La Liga Rafaelina se despidió de la Copa País como subcampeón provincial

Este martes por la noche, en el estadio “Germán Soltermam” de 9 de Julio de Rafaela, se disputó el partido de vuelta de la final provincial de la Copa País 2025. Allí, el seleccionado de la Liga Rafaelina de Fútbol igualó 2 a 2 frente a la Liga Cañadense, resultado que lo consagró como subcampeón provincial dentro de la competencia nacional.

Los goles del equipo dirigido por Juan Senn fueron convertidos por Matías Ferlini y Federico Dunky, mientras que para la visita anotaron Yachini y Cezar, en un encuentro intenso y atractivo que mantuvo la expectativa hasta el pitazo final. Cabe destacar, que en el juego de ida de la gran final provincial, la selección de Liga Rafaelina había caído por 2 a 0.

Más allá del empate, la campaña del combinado liguista fue altamente positiva. Con juego colectivo, compromiso y talento individual, el equipo logró instalarse entre los mejores del certamen y demostrar que la Liga Rafaelina está a la altura de los desafíos más exigentes.

El subcampeonato provincial se celebra como un verdadero orgullo para toda la región, reafirmando el nivel futbolístico de los clubes locales y el valor de representar institucionalmente a la liga en cada competencia.