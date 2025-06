Las divisiones inferiores jugaron la antepenúltima fecha de la primera rueda

El último sábado las inferiores de Atlético María Juana y Talleres disputaron la jornada 11 del Torneo de Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol. “El Chupa” sumó 3 puntos de local y “La T” 4 de visitante.





Atlético María Juana recibió a Brown de San Vicente en el marco de una nueva fecha de la Primera B Zona Sur donde sólo puso quedarse con los 3 puntos en 9na división tras el 1 a 0 y mantenerse en el liderazgo de la categoría. Por su parte, 8va división cayó 3 a 1, 7ma 2 a 0 y en un partidazo, la 6ta no pudo con “la verde” sanvicentina y perdió 3 a 2.



Talleres, visitó a Bochófilo Bochazo de San Vicente y conquistó 4 unidades producto de la victoria en 7ma por 2 a 1 y el empate en 8va 0 a 0. En tanto, que en 9na fue derrota por 2 a 1 y en 6ta 2 a 0.



Todos los resultados de la jornada 11:



9ª división:

Def. Frontera 0 – 0 Dep. Josefina

La Trucha (n/p) 0 – 1 Sp. Santa Clara

Atl. Esmeralda (n/p) 0 – 1 Florida

San Martín 1 – 0 La Hidráulica (n/p)

Sp. Libertad 1 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Atl. María Juana 1 – 0 Brown

B. Bochazo 2 – 1 Talleres

Posiciones: 30 Atl. María Juana-Florida, 27 B. Bochazo, 23 Talleres-Brown, 19 Zenón Pereyra F.C, 17 Sp. Santa Clara, 14 Def. Frontera, 11 San Martín, 9 Sp. Libertad-Dep. Josefina



8ª división:

Def. Frontera 2 – 0 Dep. Josefina

La Trucha 1 – 5 Sp. Santa Clara

Atl. Esmeralda 1 – 5 Florida

San Martín 1 – 7 La Hidráulica

Sp. Libertad 0 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Atl. María Juana 1 – 3 Brown

B. Bochazo 0 – 0 Talleres

Posiciones: 28 Def. Frontera, 27 La Hidráulica, 25 Florida, 24 Atl. María Juana, 23 Brown, 22 B. Bochazo, 16 Sp. Santa Clara, 15 Talleres, 14 Atl. Esmeralda, 9 Dep. Josefina-Sp. Libertad, 7 Zenón Pereyra F.C., 1 San Martín, 0 La Trucha



7ª división:

Def. Frontera 1 – 1 Dep. Josefina

La Trucha 1 – 0 Sp. Santa Clara

Atl. Esmeralda 0 – 3 Florida

San Martín 0 – 0 La Hidráulica

Sp. Libertad 1 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Atl. María Juana 0 – 2 Brown

B. Bochazo 1 – 2 Talleres

Posiciones: 29 Dep. Josefina, 26 Florida, 25 La Trucha, 22 La Hidráulica, 20 Def. Frontera, 16 Talleres, 15 San Martín, 14 Zenón Pereyra F.C., 13 Atl. Esmeralda-Sp. Santa Clara, 12 B. Bochazo, 8 Brown, 7 Sp. Libertad, 0 Atl. María Juana



6ª división:

Def. Frontera 0 – 1 Dep. Josefina

La Trucha 0 – 6 Sp. Santa Clara

Atl. Esmeralda 2 – 1 Florida

San Martín 0 – 2 La Hidráulica

Sp. Libertad 0 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Atl. María Juana 2 – 3 Brown

B. Bochazo 2 – 0 Talleres

Posiciones: 21 Sp. Santa Clara-Atl. Esmeralda, 20 Florida-Def. Frontera-Dep. Josefina, 19 La Hidráulica-Brown, 17 B. Bochazo, 15 Atl. María Juana, 10 La Trucha, 9 Zenón Pereyra F.C, 7 Sp. Libertad-Talleres, 6 San Martín



Tabla General: 101 Florida, 82 Def. Frontera, 78 B. Bochazo, 73 Brown, 69 Atl. María Juana, 68 La Hidráulica, 67 Dep. Josefina-Sp. Santa Clara, 61 Talleres, 49 Zenón Pereyra F.C., 48 Atl. Esmeralda, 35 La Trucha, 33 San Martín, 32 Sp. Libertad



Próxima Fecha (12): La Hidráulica vs CAMJ, San Martín vs La Trucha, Brown vs Sp. Libertad, ZEPFC vs At. Esmeralda, Florida vs Bochazo, Talleres vs Defensores, Dep. Josefina vs Sp. Santa Clara