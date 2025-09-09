Liga Rafaelina: se confirmó la programación de las divisiones superiores

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos correspondientes a una nueva fecha del certamen de División Superiores en su Primera A y B, donde habrá adelantos entre semana y encuentros repartidos hasta el domingo 14 de septiembre.

En lo que respecta a los equipos de María Juana, Talleres abrirá la acción el viernes 12, cuando visite a Sportivo Santa Clara (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera) en el marco de una nueva jornada del Torneo Reválida Primera B Zona Sur. En tanto, Atlético María Juana tendrá su compromiso el domingo 14, enfrentando como visitante a Deportivo Aldao (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera) en su sexta fecha del Clausura de Primera A.

Además, se confirmaron adelantos y cruces destacados:

Miércoles 10/09: Brown de San Vicente – Deportivo Tacural (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera).

Jueves 11/09: Bochófilo Bochazo – San Martín de Angélica y Atlético Rafaela – Deportivo Josefina (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera).

Viernes 12/09: Peñarol – 9 de Julio, Sportivo Roca – Florida de Clucellas, junto al duelo de Talleres.

Domingo 14/09: Libertad de Sunchales – Sportivo Norte, Argentino Quilmes – Ferro, y Atlético María Juana visitando a Aldao.

Libertad De Sunchales – Sportivo Norte (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Deportivo Aldao – Atlético M. Juana (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Argentino Quilmes – Ferrocarril Del Estado (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

PRIMERA B – 3ra FECHA – REVALIDA ZONA NORTE

Tiro Federal Moises Ville – Independiente De Ataliva (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Argentino De Humberto – Independiente San Cristóbal (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Deportivo Ramona – Belgrano De San Antonio (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Moreno De Lehmann – Juventud Unida (Rafaela) (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

ZONA SUR

Defensores De Frontera – La Trucha Fc (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Zenón Pereyra – La Hidráulica (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Sp. Libertad Est. Clucellas – Atlético Esmeralda (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

Con esta programación, la Liga Rafaelina vivirá otra intensa semana de fútbol en todas sus canchas.