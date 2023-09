LRF: El fútbol de la liga inicia una nueva jornada

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos para una nueva fecha de los Torneos Clausura de la Primera A y B. Talleres y Atlético María Juana juegan el domingo en horario oficial de las 14 horas reserva y 15:30 primera división.



La pelota comienza a rodar desde el día viernes y parará el jueves 7 de septiembre, teniendo en cuenta que el domingo 10 no habrá actividad por las elecciones generales de la provincia de Santa Fe.



Aquí te mostramos el cronograma completo de los partidos:



Viernes 01/09

– Brown vs. Quilmes (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera)

– Dep. Ramona vs. Florida (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera)

– Sp. Roca vs. Moreno de Lehmann (21 hs. Reserva y 22.30 hs. Primera)

– Sp. Santa Clara vs. Sp. Libertad EC (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera)

Domingo 03/09

– Indep. Ataliva vs. Indep. San Cristóbal (11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera)

– FC Estado vs. Atl. Rafaela (11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera)

– Sp. Aureliense vs. Atl. Juventud (12 hs. Reserva y 13.30 hs. Primera)

– Sp. Norte vs. Dep. Tacural (12 hs. Reserva y 13.30 hs. Primera)

– Dep. Bella Italia vs. Tiro Federal M. Ville (12 hs. Reserva y 13.30 hs. Primera)

– Juv. Unida VSJ vs. Zenón Pereyra FC (13 hs. Reserva y 14.30 hs. Primera)

– Belgrano San Antonio vs. Dep. Susana (13 hs. Reserva y 14.30 hs. Primera)

– Dep. Josefina vs. Atl. María Juana (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera)

– Talleres M. Juana vs. Bochofilo Bochazo (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera)

– Def. Frontera vs. La Hidráulica (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera)

– San Martín vs. La Trucha FC (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera)

Lunes 04/09

– Peñarol vs. Arg. Humberto (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera)

Martes 5/09

– Unión vs. 9 de Julio (19 vs. Reserva y 20.30 hs. Primera)

– Ben Hur vs. Dep. Libertad (19 vs. Reserva y 20.30 hs. Primera)

Jueves 07/09

– Arg.Humberto vs. Arg. Vila (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera)

A confirmar

Deportivo Aldao vs. Peñarol