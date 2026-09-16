Luciano Criado repasó en la radio todo lo que dejó la sexta fecha del Turismo del Centro Santafesino

En la mañana de la radio, Luciano Criado repasó todo lo que dejó la sexta fecha del Turismo del Centro Santafesino, disputada en el Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez, donde más de 90 pilotos fueron protagonistas de un fin de semana cargado de actividad.

La jornada comenzó el sábado con frío intenso y viento sur, aunque las cuatro tandas libres previstas pudieron desarrollarse con normalidad. El domingo, las condiciones climáticas mejoraron y permitieron completar las clasificaciones, series y finales.

Una de las particularidades de esta fecha fue la participación de pilotos invitados en las categorías Fórmula Renault Santafesina y Buggy, generando distintas combinaciones entre titulares e invitados.

Los resultados

Fórmula 4 – Final A

Yoel Buttignol / G. Dalmazzo Federico Vega / M. Vega Gonzalo Lamberti / F. Ferrando Darío Mazzola / E. Mazzola Iván Cief / O. Cief Franco Rossi Gastón Sánchez / C. Sánchez Kevin Weiss

Fórmula 4 – Final B

Federico Vega / M. Vega Yoel Buttignol / G. Dalmazzo Iván Cief / O. Cief Gonzalo Lamberti / F. Ferrando Darío Mazzola / E. Mazzola

Fórmula 4 – Invitados

Yoel Buttignol / G. Dalmazzo Iván Cief / O. Cief Federico Vega / M. Vega Darío Mazzola / E. Mazzola Gonzalo Lamberti / F. Ferrando

Karting Livianos

Juan Pablo Viñolo Nicolás Gutiérrez Gustavo Pfeiffer Matías Scaglione Lucas Gaido Leandro Belmonte Franco Enria Diego Gobetto Efraín Gobetto Marianela Scaglione Vicente Zurbriggen

Karting Pesados

Juan Pablo Viñolo Nahuel Caffaro Enzo Depetris Juan Gutiérrez Rodrigo Scatta Jonatan Enria Adrián Bersano

Karting Varilleros

Iván Navales Carlos Martínez Franco Enria

Buggy – Final A

Gustavo Losano / A. Losano Alberto Masera / M. Cantarini Sergio Lamberti / V. De La Uz Gabriel Lerin / A. Mercol Matías Ferreyra / B. Bauduco Claudio Lamberti Eduardo Bonetto / J. Bogliero

Buggy – Final B

Gustavo Losano / A. Losano Alberto Masera / M. Cantarini Cristian Sánchez / A. Musso Diego Ojeda / M. Ojeda Gastón Dalmazzo / F. Operto Matías Ferreyra / B. Bauduco Eduardo Bonetto / J. Bogliero Claudio Lamberti Sergio Lamberti / V. De La Uz Gabriel Lerin / A. Mercol

Buggy – Invitados

Alberto Masera / M. Cantarini Eduardo Bonetto / J. Bogliero Omar Rivera / M. Toloza Sergio Lamberti / V. De La Uz Matías Ferreyra / B. Bauduco Diego Ojeda / M. Ojeda Gastón Dalmazzo / L. Ferace Gonzalo Lamberti / F. Ferrando Gustavo Losano / A. Losano Juan De La Uz / O. De La Uz

Karting Pre Escuela

Izan Campos Nicanor Scaglione Benicio Montes de Oca Libertad Depetris Felipe Camusso

Karting Escuela

Francisco Gaido Bautista Tortone Agustino Cena Diago Ojeda Benicio Ciardola Faustino Navales Nicolás Vietto Mirko Mayer Juan Martín Viñolo Ian Pelandino

Karting Junior

Nehuén Martínez Carlos Ruiz Agustino Cena Francisco Méndez Agustín Gavosto Tomás Fariña

La sexta fecha volvió a mostrar la paridad que caracteriza al Turismo del Centro Santafesino y dejó importantes resultados para los pilotos que continúan peleando por el campeonato.

Tras la competencia en Marcos Juárez, la séptima fecha todavía no tiene escenario ni fecha confirmados, por lo que esos datos serán comunicados próximamente por la organización.