Luciano Criado repasó en la radio todo lo que dejó la sexta fecha del Turismo del Centro Santafesino

En la mañana de la radio, Luciano Criado repasó todo lo que dejó la sexta fecha del Turismo del Centro Santafesino, disputada en el Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez, donde más de 90 pilotos fueron protagonistas de un fin de semana cargado de actividad.
La jornada comenzó el sábado con frío intenso y viento sur, aunque las cuatro tandas libres previstas pudieron desarrollarse con normalidad. El domingo, las condiciones climáticas mejoraron y permitieron completar las clasificaciones, series y finales.
Una de las particularidades de esta fecha fue la participación de pilotos invitados en las categorías Fórmula Renault Santafesina y Buggy, generando distintas combinaciones entre titulares e invitados.
Los resultados
Fórmula 4 – Final A
- Yoel Buttignol / G. Dalmazzo
- Federico Vega / M. Vega
- Gonzalo Lamberti / F. Ferrando
- Darío Mazzola / E. Mazzola
- Iván Cief / O. Cief
- Franco Rossi
- Gastón Sánchez / C. Sánchez
- Kevin Weiss
Fórmula 4 – Final B
- Federico Vega / M. Vega
- Yoel Buttignol / G. Dalmazzo
- Iván Cief / O. Cief
- Gonzalo Lamberti / F. Ferrando
- Darío Mazzola / E. Mazzola
Fórmula 4 – Invitados
- Yoel Buttignol / G. Dalmazzo
- Iván Cief / O. Cief
- Federico Vega / M. Vega
- Darío Mazzola / E. Mazzola
- Gonzalo Lamberti / F. Ferrando
Karting Livianos
- Juan Pablo Viñolo
- Nicolás Gutiérrez
- Gustavo Pfeiffer
- Matías Scaglione
- Lucas Gaido
- Leandro Belmonte
- Franco Enria
- Diego Gobetto
- Efraín Gobetto
- Marianela Scaglione
- Vicente Zurbriggen
Karting Pesados
- Juan Pablo Viñolo
- Nahuel Caffaro
- Enzo Depetris
- Juan Gutiérrez
- Rodrigo Scatta
- Jonatan Enria
- Adrián Bersano
Karting Varilleros
- Iván Navales
- Carlos Martínez
- Franco Enria
Buggy – Final A
- Gustavo Losano / A. Losano
- Alberto Masera / M. Cantarini
- Sergio Lamberti / V. De La Uz
- Gabriel Lerin / A. Mercol
- Matías Ferreyra / B. Bauduco
- Claudio Lamberti
- Eduardo Bonetto / J. Bogliero
Buggy – Final B
- Gustavo Losano / A. Losano
- Alberto Masera / M. Cantarini
- Cristian Sánchez / A. Musso
- Diego Ojeda / M. Ojeda
- Gastón Dalmazzo / F. Operto
- Matías Ferreyra / B. Bauduco
- Eduardo Bonetto / J. Bogliero
- Claudio Lamberti
- Sergio Lamberti / V. De La Uz
- Gabriel Lerin / A. Mercol
Buggy – Invitados
- Alberto Masera / M. Cantarini
- Eduardo Bonetto / J. Bogliero
- Omar Rivera / M. Toloza
- Sergio Lamberti / V. De La Uz
- Matías Ferreyra / B. Bauduco
- Diego Ojeda / M. Ojeda
- Gastón Dalmazzo / L. Ferace
- Gonzalo Lamberti / F. Ferrando
- Gustavo Losano / A. Losano
- Juan De La Uz / O. De La Uz
Karting Pre Escuela
- Izan Campos
- Nicanor Scaglione
- Benicio Montes de Oca
- Libertad Depetris
- Felipe Camusso
Karting Escuela
- Francisco Gaido
- Bautista Tortone
- Agustino Cena
- Diago Ojeda
- Benicio Ciardola
- Faustino Navales
- Nicolás Vietto
- Mirko Mayer
- Juan Martín Viñolo
- Ian Pelandino
Karting Junior
- Nehuén Martínez
- Carlos Ruiz
- Agustino Cena
- Francisco Méndez
- Agustín Gavosto
- Tomás Fariña
La sexta fecha volvió a mostrar la paridad que caracteriza al Turismo del Centro Santafesino y dejó importantes resultados para los pilotos que continúan peleando por el campeonato.
Tras la competencia en Marcos Juárez, la séptima fecha todavía no tiene escenario ni fecha confirmados, por lo que esos datos serán comunicados próximamente por la organización.