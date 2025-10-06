María Juana recibió a los ciclistas del Cicloturismo Rural Esmeralda

El pasado sábado 4 de octubre se llevó a cabo la 2ª Edición del Cicloturismo Rural de Esmeralda, una propuesta deportiva y recreativa que convocó a numerosos ciclistas de la región para disfrutar de 42 kilómetros de turismo aventura por los caminos rurales del centro santafesino.

La jornada comenzó con las acreditaciones a las 13:00 y la salida desde el Club Atlético Esmeralda a las 14:00. Los participantes contaron con vehículo de apoyo, servicio médico y puntos de hidratación y refrigerio a lo largo del trayecto.

En su paso por María Juana, los ciclistas fueron recibidos por la Comuna local, que ofreció un refrigerio en la Plaza San Martín y dispuso del uso de las instalaciones comunales para que los deportistas pudieran descansar y reponer energías, especialmente ante el intenso calor de la tarde.

Desde la Comuna de María Juana destacaron la importancia de acompañar este tipo de actividades que fomentan la vida saludable, el turismo sustentable y el encuentro entre comunidades vecinas.

El evento finalizó con un ambiente de camaradería y alegría, demostrando una vez más el crecimiento del cicloturismo como una forma de disfrutar del deporte y la naturaleza en nuestra región.