Más de 10.000 docentes se movilizaron en Santa Fe en el marco del paro convocado por AMSAFE

Con un amplio acatamiento que superó el 70%, este lunes 2 de marzo se llevó adelante el paro por 24 horas decretado por la Asamblea Provincial de AMSAFE, en el marco del plan de lucha votado en las escuelas de todo el territorio santafesino.

Desde horas tempranas, trabajadoras y trabajadores de la educación comenzaron a concentrarse en la explanada de la Legislatura Provincial, en la ciudad de Santa Fe, para luego protagonizar una multitudinaria movilización por las calles de la capital hasta la sede del Ministerio de Educación, donde se realizó el acto central ante más de 10.000 docentes.

Durante la jornada, el secretario General del gremio, Rodrigo Alonso, brindó una conferencia de prensa y posteriormente se dirigió a los presentes. En su discurso, cuestionó duramente la postura del gobierno provincial y comparó la situación actual con la vivida por el sector docente en la década del 90, haciendo referencia a medidas como la ley de emergencia, el presentismo y la pérdida del poder adquisitivo.

Desde el gremio ratificaron la continuidad del plan de lucha y convocaron a seguir fortaleciendo la organización en cada escuela y en los 19 departamentos de la provincia.

Convocan a movilización en María Juana

En este contexto, se anunció que este martes a las 18:30 horas se realizará una movilización en María Juana, con concentración en la Plaza San Martín. La convocatoria busca visibilizar el reclamo local y acompañar el plan de lucha provincial en defensa de la educación pública y por una recomposición salarial.

Masiva movilización docente en Sastre por recomposición salarial

En paralelo a la jornada provincial, docentes realizaron una multitudinaria movilización en la ciudad de Sastre en el marco del reclamo por recomposición salarial.

La concentración reunió a trabajadores y trabajadoras de la educación que se manifestaron en las calles de la localidad para exigir una mejora urgente en la propuesta salarial y remarcar la necesidad de que la oferta contemple la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos meses.

La movilización se desarrolló de manera pacífica y contó con una importante participación, reflejando el malestar del sector y el acompañamiento de la comunidad frente a la discusión salarial en la provincia.