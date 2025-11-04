Media sanción al proyecto del senador Alcides Calvo para crear el Programa de Ruedas de Convivencia en escuelas santafesinas

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto de ley impulsado por el senador Alcides Calvo, que propone la creación del Programa de Ruedas de Convivencia en el ámbito del Ministerio de Educación provincial.

El objetivo central de esta iniciativa es promover espacios de diálogo, participación y reflexión entre los estudiantes de las escuelas secundarias y técnicas, tanto de gestión pública como privada, fortaleciendo la convivencia escolar, previniendo conflictos y fomentando una cultura de paz, respeto, solidaridad y diversidad.

El programa contempla la realización de encuentros periódicos entre los alumnos, acompañados por un Facilitador de la Convivencia —docente tutor especialmente capacitado—, donde se abordarán inquietudes, problemáticas y propuestas que contribuyan a mejorar el clima institucional.

El proyecto tiene además un valor simbólico especial, ya que surgió de una propuesta elaborada por alumnos de 6° año de la Escuela de Educación Técnica N.º 495 “Malvinas Argentinas” de Rafaela durante su participación en el programa “Ciudadanos en el Senado”, impulsado por la propia Cámara Alta y el equipo del senador Calvo.

“El objetivo es consolidar un modelo educativo más inclusivo y participativo, donde la palabra de los estudiantes sea escuchada y valorada, y donde los conflictos puedan resolverse desde el diálogo y la empatía”, destacó Alcides Calvo.

La propuesta establece que el Ministerio de Educación será el encargado de la implementación, capacitación de docentes facilitadores y coordinación de las Ruedas de Convivencia en todos los establecimientos educativos, articulando además con áreas sociales, psicológicas y médicas.

“Queremos que cada estudiante encuentre en su escuela un espacio donde se sienta escuchado, contenido y partícipe de la construcción de una convivencia sana. Que esta iniciativa haya surgido del pensamiento de jóvenes rafaelinos reafirma la importancia de abrir las puertas del Senado a las nuevas generaciones”, concluyó el legislador.

Con la media sanción del Senado, el proyecto avanza hacia su tratamiento en la Cámara de Diputados, paso clave para su sanción definitiva y la posterior implementación en todas las escuelas de la provincia de Santa Fe.