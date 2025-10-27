Molino Victoria busca Analista / Coordinador de Logística y Transporte

La empresa Molino Victoria S.A. se encuentra en la búsqueda de un Analista / Coordinador de Logística y Transporte para incorporar a su equipo de trabajo en María Juana, Santa Fe.

El objetivo del puesto es gestionar y optimizar la cadena de suministro en el área de transporte, asegurando eficiencia en costos, cumplimiento de plazos y el mantenimiento de relaciones sólidas con los proveedores logísticos.

📋 Responsabilidades principales:

Negociación de tarifas y condiciones con transportistas.

Asignación y seguimiento diario de cargas.

Análisis de costos logísticos y búsqueda de oportunidades de ahorro.

Medición y análisis de KPIs logísticos , elaborando reportes y planes de acción.

, elaborando reportes y planes de acción. Optimización de procesos de transporte y documentación.

Control de remitos, facturas y cartas de porte.

🎓 Requisitos:

Título universitario o terciario en Logística, Ingeniería Industrial, Administración o carreras afines.

en Logística, Ingeniería Industrial, Administración o carreras afines. Mínimo 2 años de experiencia comprobable en el área de Logística o puestos similares.

en el área de Logística o puestos similares. Dominio avanzado de Excel (tablas dinámicas, análisis de datos y fórmulas complejas).

(tablas dinámicas, análisis de datos y fórmulas complejas). Disponibilidad full-time.

💡 Competencias valoradas:

Orientación a resultados, capacidad analítica, habilidades de negociación, proactividad, autonomía y conocimiento de sistemas de gestión (ERP).

📩 Los interesados deben enviar su CV con remuneración pretendida a:

👉 rrhh@molinosvictoria.com