Molino Victoria busca Analista / Coordinador de Logística y Transporte

La empresa Molino Victoria S.A. se encuentra en la búsqueda de un Analista / Coordinador de Logística y Transporte para incorporar a su equipo de trabajo en María Juana, Santa Fe.
El objetivo del puesto es gestionar y optimizar la cadena de suministro en el área de transporte, asegurando eficiencia en costos, cumplimiento de plazos y el mantenimiento de relaciones sólidas con los proveedores logísticos.
📋 Responsabilidades principales:
- Negociación de tarifas y condiciones con transportistas.
- Asignación y seguimiento diario de cargas.
- Análisis de costos logísticos y búsqueda de oportunidades de ahorro.
- Medición y análisis de KPIs logísticos, elaborando reportes y planes de acción.
- Optimización de procesos de transporte y documentación.
- Control de remitos, facturas y cartas de porte.
🎓 Requisitos:
- Título universitario o terciario en Logística, Ingeniería Industrial, Administración o carreras afines.
- Mínimo 2 años de experiencia comprobable en el área de Logística o puestos similares.
- Dominio avanzado de Excel (tablas dinámicas, análisis de datos y fórmulas complejas).
- Disponibilidad full-time.
💡 Competencias valoradas:
Orientación a resultados, capacidad analítica, habilidades de negociación, proactividad, autonomía y conocimiento de sistemas de gestión (ERP).
📩 Los interesados deben enviar su CV con remuneración pretendida a:
👉 rrhh@molinosvictoria.com