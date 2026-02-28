Norberto Rosso analizó el inicio del torneo 2026 para el futsal de Atlético María Juana

En la mañana de la radio entrevistamos a Norberto Rosso, director técnico de futsal del Club Atlético María Juana, en la previa del comienzo de la temporada 2026. El equipo se prepara para afrontar un nuevo desafío en el competitivo certamen regional, con el calendario ya definido y la expectativa puesta en ser protagonista.

El conjunto mariajuanense debutará como visitante frente a San Jorge en la primera fecha. En la segunda jornada hará su estreno como local ante María Susana, en lo que será su primera presentación del año ante su gente.

El arranque del campeonato marcará un tramo exigente, que continuará con los siguientes compromisos:

📅 Fixture – Temporada 2026

Fecha 1: vs. San Jorge (visitante)

vs. San Jorge (visitante) Fecha 2: vs. María Susana (local)

vs. María Susana (local) Fecha 3: vs. Piamonte

vs. Piamonte Fecha 4: vs. El Expreso

vs. El Expreso Fecha 5: vs. Vecinal

vs. Vecinal Fecha 6: vs. San Martín de Carlos Pellegrini

vs. San Martín de Carlos Pellegrini Fecha 7: vs. La Emilia

vs. La Emilia Fecha 8: vs. Brown

vs. Brown Fecha 9: vs. Trebolense

vs. Trebolense Fecha 10: vs. Juventud

vs. Juventud Fecha 11: vs. Sastre

De esta manera, Atlético María Juana ya conoce su hoja de ruta para la fase regular y comienza la cuenta regresiva para el debut oficial, en una temporada que volverá a reunir a los principales equipos de la región en busca del título.